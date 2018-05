Bodo cesto skozi Dvor obnovili v celoti?

19.5.2018 | 08:10

Obnova državne ceste skozi Dvor od gasilskega doma do križišča za Kočevje je v zaključni fazi.

Kako potekajo dela, si je včeraj v spremstvu žužemberškega župana Franca Škufco ogledal tudi minister za infrastrukturo Peter Gašperšič.

Dvor - Poročali smo, da se je minister za infrastrukturo Peter Gašperšič včeraj mudil v Trebnjem, kjer si je ogledal, kako poteka rekonstrukcija viadukta Ponikve, popoldne pa se je ustavil tudi na Dvoru in se seznanil z obnovo ceste skozi Dvor, ki je tik pred zaključkom izvedbe.

Z urejanjem enega najbolj načetih in najnevarnejših odsekov od Ivančne Gorice do Novega mesta so začeli lansko jesen. Prenovili so odsek med gasilskim domom in križiščem treh državnih cest v središču Dvora. Občina je poskrbela za gradnjo pločnika, javne razsvetljave in fekalne kanalizacije, medtem ko je vodovod predviden že v sklopu izgradnje suhokranjskega vodovoda, država pa je uredila cestišče in odvajanje padavinskih in meteornih voda. »Smo skorajda pred zaključkom projekta. V ponedeljek bodo položili tudi grobi asfalt, nato pa sredi tedna še fini sloj. Sledile bodo še druge ureditve, kot so javna razsvetljava, ureditev pločnikov in jaškov za meteorno in fekalno kanalizacijo, označevanja in drugo,« je včeraj o poteku investicije dejal žužemberški župan Franc Škufca. Minister je ob tem dodal, da je investicija dolgo čakala na izvedbo, a letos jim je vendarle uspelo in zaradi tega je izredno vesel.

Naložba je vredna okoli pol milijona evrov, od tega je država prispevala dve tretjini denarja, tretjino pa občina. Po mnenju nekaterih občanov je obnova trajala kar dolgo. Škufca odgovarja, da so se dela podaljšala tudi zaradi hude zime na začetku leta, izvajalec pa je imel kar nekaj težav zaradi gostega prometa, saj je to eno najpomembnejših in obremenjenih križišč v občini. »Promet je v jutranjih in popoldanskih konicah zelo gost, zato takrat z velikimi stroji niso mogli na teren. Nenazadnje, še za en mesec ne bo podaljšan aneks, ki je bil podpisan, tako da ne bo kakšnih zamud,« pojasnjuje župan.

Potekajo pa tudi priprave za nadaljevanje obnove državne ceste do konca naselja. »Da bo povsem zaključen cesta skozi Dvor se načrtuje druga faza, ki bo sledila v jesenskem času oz. odvisno, kako se bodo odvili razpisi. Morda potem začetek v naslednjem letu. Vsekakor sledi dokončna prenova še letos,« je dejal minister.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija





















starejši najprej

novejši najprej Komentarji (4) 2h nazaj Oceni hitrograd Sramota za občino in GPI Tehniko, da že osem mesecev gradijo dvesto metrov ceste. Že narejeno, nič kolikokrat ponovno prekopano. Na koncu pa še preozko cestišče, da kamioni s kolesi šarajo po robnikih. Rekli so, da bo narejeno v dveh mesecih. Kakšen izgovor na hudo zimo, ki jo sploh ni bilo razen v februarju.Kakšen aneks, penale jim je treba zaračunati zaradi zamude, da si bodo zapomnili, kdaj so se pasli na tej cesti. In koliko bo vse to dodatno stalo občino? 2h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni kar eden Ja res je sramota, da se dela opravljajo tako dolgo. Občina bi si že na razpisu morala zagotovit od izvajalca zagotovilo, da se opravi v najkrajšem možnem času.Saj imajo več ekip, pa naj jih združijo in naj izgotovijo en odsek, potem pa odpirajo novo gradbišče. Če se voziš iz Žužemberka na delo v Novo mesto si zelo obupan. Gradijo na Dvoru,1.zapora, Gaberje pri Soteski 2.zapora, Na Polju 3.zapora, v Straži 4.zapora. Ta gradbišča prenove potekajo že eno leto........... Kakšne so ceste, še peska ne morejo posut, da se ne bi tresel po nešteti luknjah.Prej si v Ljubljani kot pa v Novem mestu. Pa še na konice se izgovarja izvajalec. Točno vedo kdaj so in tudi , da so zaradi njih. Pa naj delajo od 5 zjutraj , pa do 9 zvečer. Takrat bodo stroji lahko na cesti. Na malico pa naj gredo ob konicah! Dost vas imamo. 1h nazaj Oceni pripomba V Novem mestu ni prav nič boljše. Samo mečkanje. 23m nazaj Oceni al buo Minister se je v petek komaj odpeljal in prah za njegovim avtom se ni še dobro polegel, že so v soboto na novo prekopavali cesto pri Rezlju. Prav zabavno je sedeti na terasi, piti pivo, opazovati delavce in se zabavati. Padle so stave, da bodo do ponedeljka, če bodo polagali asfalt še najmanj dvakrat prenočevali cesto. Preglej samo prijavljene komentatorje