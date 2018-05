Otroci točili mestni med in vdihavali zrak iz panja

19.5.2018 | 10:15

Otroci so pokazali, da radi jedo med.

Nekateri so med drugim vdihavali zdravilen zrak iz panja.

Mestne čebele na terasi objekta na Ragovski ulici v Novem mestu.

Novo mesto - Ob jutrišnjem prvem svetovnem dnevu čebel, ki so ga Združeni narodi na slovensko pobudo razglasili lani, po vsej državi potekajo številni dogodki. Enega takšnih so včeraj pripravili tudi v Novem mestu, kjer je Zavod Čebela za otroke pripravil številne delavnice, s katerimi so poudarili pomen čebel.

Prikazali so proces točenja medu novomeških mestnih čebel, otroci so preko maske lahko vdihavali zdravilni zrak iz steklenega panja s čebelami, ogledali so si žičenje satnikov, taljenje voska in drugo. »Pomembno je, da se otroci seznanijo, kako pomembne so čebele za naše življenje. Otroci spoznajo, da ni bistvo čebele med, temveč opraševanje,« je dejala Andreja Stanković iz Zavoda Čebela in dodala, da če ohranimo čebele, ohranimo sebe. Po njenem mnenju se tega čedalje bolj zaveda cel svet in slovenski čebelarji so še posebno ponosni, da so bili pobudniki, da se 20. maj razglasi za svetovni dan čebel.

Zavod Čebela je neprofitna organizacija, ki se ukvarja z razvijanjem in podpiranjem domače obrtni in čebelarstva. »Hči je že šesta generacija čebelarjev v družini,« je dejala Stankovićeva. Že štiri leta imajo na terasi stavbe na Ragovski ulici v Novem mestu mestne čebele, ki si jih lahko kdorkoli ogleda ob petkih. Na robu Krakovskega gozda ima tudi poseben čebelnjak z apiterapijo, ki je namenjena otrokom z boleznimi pljuč.

Besedilo in fotografije: R. N.

