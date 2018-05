Metlika je dobila obširno znanstveno monografijo

19.5.2018 | 11:45

Znanstveno monografijo o Metliki je predstavil Janez Weiss.

Metlika - »Raziskovanje preteklosti urbanih središč slovenskih zgodovinskih dežel je v slovenskem zgodovinopisju precej obrobna tematika, celo največji slovenski mesti se ne moreta pohvaliti z monografskim prikazom svoje zgodovine… Metliški zbornik združuje razprave mlajše in srednje generacije slovenskih zgodovinarjev, ki prikazujejo poltisočletne podobe dežele in mesta, njegovih ustanov in raznovrstnega prebivalstva…« To je odlomek iz uvoda zgodovinarja Janeza Weissa, s katerim je pospremil na pot znanstveno monografijo z naslovom Neumarkt-Möttling-Metlika, Nastanek in razvoj mesta od konca 13. do začetka 19. stoletja.

Kot je na predstavitvi zbornika v metliški Galeriji Kambič dejala Andreja Brancelj Bednaršek, direktorica Belokranjskega muzeja in skrbnica projekta, so bili trije pomembni sogovorniki pri nastajanju zajetne knjige občina Metlika, Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU ter avtor in urednik monografije Janez Weiss, brez katerega se po njenih besedah ne bi upali lotiti pisanja knjige.

Weiss je tudi podrobneje predstavil zbornik, katerega začetek nastajanja sega v konec leta 2014, petčlanska projektna skupina pa je začela z delom leta 2015. Dr. Miha Kosi v monografiji piše o razvoju dežele in deželnega plemstva metliške grofije od 13. do konca 15. stoletja. Dr. Boris Golec se je lotil proučevanja mesta Metlike od začetka novega veka do odprave mestne avtonomije, Janez Weiss pa orisa prebivalstva Metlike, mesta na meji cesarstva, med poznim srednjim vekom in zgodnjo moderno dobo. Dr. Miha Preinfalk piše o primeru plemiške družine Erberg in njene socialne mobilnosti. Dr. Dušan Kos pa je zapisal nekaj opazk o škofijski jurisdikciji in cerkveni upravi Metlike in Bele krajine pred integracijo v ljubljansko (nad)škofijo leta 1787.

Bogata vsebina zbornika, ki ima povzetke tudi v nemškem in angleškem jeziku, na 378 straneh ponuja številne odgovore na mnoga vprašanja, a hkrati odpira nova . Vsekakor zgodovinarji o Metliki očitno še niso rekli zadnje besede.

Besedilo in fotografije: M. Bezek-Jakše

