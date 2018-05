Krkaši visoko izgubili proti Celju, slovo Klobčarja

Novo mesto - Rokometaši Krke so sinoči v športni dvorani Marof odigrali zadnjo domačo prvenstveno tekmo v sezoni. Njihov nasprotnik v ligi NLB za prvaka je bila ekipa RK Celje Pivovarna Laško, klub z največ lovorikami v Sloveniji, ki je v Novem mestu visoko slavila, in sicer s 46:34 (24:16).

Izbranci domačega trenerja Mirka Skoka so se v tekmo podali v želji, da se v čim lepši luči predstavijo domačim ljubiteljem rokometa, ki se jih je v dvorani Marof zbralo največ doslej. Borbenost je Novomeščane krasila do polovice prvega dela, ko so še parirali Celjanom, potem pa so gostje odigrali odlično končnico prvega polčasa, ki so jo zaključili s prepričljivim vodstvom osmih golov (24:18). Rokometaši Krke v nadaljevanju kljub očitni tekmovalni želji niso bili kos razigranim Celjanom, saj končni izid tekme zgovorno priča o premoči novih-starih državnih prvakov, ki si po besedah Boruta Mačkovška niso smeli dovoliti nikakršnega podcenjevanja nasprotnika: »Mislim, da vsa Slovenija ve, kakšen je naš trener. On vedno rad vse tekme zmaga, gre na polno in mislim, da je to po eni strani tudi pravilno. Ne bi bilo namreč lepo zaključiti sezono na način, da bi izgubili v Novem mestu«.

Kot so še sporočili iz novomeškega kluba, so se kljub porazu ponosno poslovili od domačega občinstva v sezoni 2017/2018, ki je najuspešnejša v zgodovini novomeškega članskega moškega rokometa, saj so igrali tudi v finalu pokala Slovenije.

Srečanje je zaznamovalo tudi čustveno slovo Mitje Klobčarja, ki je odigral zadnjo tekmo v svoji bogati športni karieri. Krkin dres je nosil kar 18 sezon in v teh letih odigral 430 tekem, na katerih je dosegel skupaj 1030 zadetkov. »Kaj naj sploh rečem? Po eni strani sem vesel, po drugi ne. Žal, tako mora biti, saj mi telo ne dovoljuje več. Rad bi posvetil več časa sebi, punci, prijateljem in bližnjim. Sedaj bom užival. Vesel sem, da se je ravno na tej tekmi zbralo tako veliko obiskovalcev, izteklo pa se je žal tako, da smo ravno to zadnjo tekmo igrali proti Celju in mislim, da je to najlepši zaključek moje kariere,« je povedal Mitja.

Klobčarju je njegov prvi trener Ivan Petančič- Ičo predal darilo, iz rok predsednika kluba Marjana Kukmana pa je prejel še fotografijo, ki ga bo, kot je povedal Klobčar, spominjala na leta, preživeta v dvorani Marof.

Rokometaši Krke bodo sezono sklenili danes teden na gostovanju v Škofji Loki.

MRK Krka: Tomič, Brajer, L. Rašo 5 (1), Bevec 5, Didovič, Okleščen 4, Pršina 3 (1), Irman 2, Jakše 4, Udovč, D. Rašo 1 (1), Papež 2, Kukman 3, Matko, Ban 4, Klobčar 1 (1).

RK Celje Pivovarna Laško: Lesjak, Panjtar, Vujović 2, Jurečič 6, Razgor 2, Suholežnik 2, Marguč 5 (4), Slišković 5, Mitrović, Kodrin 2, Anić 3, Dušebajev 3, Mačkovšek 5, Mlakar 6, Bečiri 4.

Sedemmetrovke: Krka 7 (4), Celje Pivovarna Laško 5 (4).

Izključitve: Krka 4, Celje Pivovarna Laško 8 minut.

Rdeči karton: /.

