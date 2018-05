Volitve '18: Ne bomo vaju odvrgli na Hrvaško, ate in mama

19.5.2018 | 15:05

Z leve: Slavko Bizjak, Alenka Bratušek, Saša Jerele in Marijan Žibert (Foto: M. L.)

Brežice - Na včerajšnji novinarski konferenci v Mestni hiši Brežice sta Stranka Alenke Bratušek in lokalna stranka ROK, stranka za razvoj občin in krajev, predstavili posavske in dolenjske kandidate Stranke Alenke Bratušek na volitvah v državni zbor. Predstavila sta se Slavko Bizjak, ki kandidira v Brežicah, in novomeška kandidatka Saša Jerele. Člana stranke ROK David Imperl, ki kandidira v Krškem, in sevniški kandidat Janko Rezec se predstavitve zaradi drugih obveznosti nista udeležila.

Stranka Rok, ki deluje v občinah Brežice in Krško, po besedah njenega predsednika Marijana Žiberta nastopa skupaj s stranko Alenke Bratušek zaradi podobnih programov. »Mi nismo obremenjeni s preteklostjo. Gre nam za prihodnost,« je rekel Žibert.

Kot primer slabega državnega vodenja je navedel vladno politiko do podeželja. Ljudje se izseljujejo s podeželja. »Tujci kupujejo naše kmetije, na katerih so preživele mnoge generacije naših prednikov,« je rekel Žibert. Po njegovem bi država morala pomagati pri pridobivanju gradbenih dovoljenj. Ogromno mladih se je odselilo, ker je država kmetijska zemljišča opredelila 'na palec' za prvo kategorijo kmetijskega zemljišča, čeprav je zemlja nerodovitna, Potem so se odselili in drugje pozidali zemljo, ki je res prvo kmetijska,« je rekel Žibert.

»Treba je zagotoviti, da podeželje ostane poseljeno. Država naj zato spodbuja tudi majhne kmetije,« je v odzivu na vprašanje Dolenjskega lista, ali ohraniti majhne kmetije, rekla Alenka Bratušek.

»Naši upokojenci odhajajo v domove na Hrvaške, to je nesprejemljivo,« je rekel Slavko Bizjak. Če so delali v Sloveniji in tukaj plačevali prispevke ter si tukaj zaslužili pokojnino, je prav, da so na starost v Sloveniji. Upokojenec, ki je delal polno delovno dobo 40 let, mora imeti pokojnino, ki zadošča tudi za plačilo oskrbnine v domu starejših. Dolžnost države je, da to omogoči, da starejši niso breme svojih otrok, ali, kar je še huje, svojih vnukov, so menili Bratuškova, Jereletova, Bizjak in Žibert.

Poleg skrbi za upokojence so med tremi ključnimi programskimi cilji, s katerimi sodelujoči stranki gresta na volitve, navedli še učinkovito javno zdravstvo, dostopno vsem pod enakimi pogoji, brez dolgih čakalnih vrst, in podpora mladim, katerih sedanji negotov družbeni položaj zanima posebej Sašo Jerele.

Predlagamo, da za mlade od 18. do 25. leta država poskusno vpelje univerzalni temeljni dohodek. Glede stanovanj naj država zagotovi jamstvo za najemanje posojil pri reševanju prvega stanovanjskega problema. Poleg tega naj zagotovi več neprofitnih stanovanj za mlade.

Problem pri mladih so prekarne zaposlitve. Država tu lahko odigra ključno vlogo. Tako, da bo poostrila nadzor nad kršitvami, predvsem pa tako, da sama ne najema delovne sile na prekaren način, so včeraj menili predstavniki strank Alenke Bratušek in ROK.

V zvezi z načinom delovanja agencij za zaposlovanje je veliko pripomb. Agencije je treba narediti učinkovite, pri čemer je treba upoštevati tudi to, da je na trgu dela mogoče premalo delavcev za posamezne vrste dela, se je Bratuškova odzvala na vprašanje Dolenjskega lista, ali naj bi te agencije ukinili.

Marijan Žibert je načel tudi vprašanje o družbenem položaju Romov. Rome je treba izenačiti z drugim prebivalstvom, s tem, da ne bodo ne drugorazredni ne privilegirani.

M. L.

