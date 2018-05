FOTO: Na Prepih se vedno radi vračamo. Nocoj bo noro!

19.5.2018 | 13:10

Bornov novi singel Dukati so poslušalci Radia Aktual že dobro sprejeli.

Edina zabava za stare od 14 do 60, je rekla Zdenka iz Brusnic.

Nika iz Krškega in Aljaž iz Šmarjeskih Toplic s prijatelji.

Nocoj bodo za zabavo poskrbeli Aktualova galama, Colonia in Neda Ukraden.

Gornja Težka Voda - Petkova pumpa, skupina Tequila in Davor Borno so sinoči poskrbeli za še en večer nore zabave Vikenda na Prepihu. V šotoru na velikem parkirišču znane restavracije je prepevalo in plesalo mlado in staro, vsi pa so v en glas zatrjevali, da se zagotovo vrnejo še na nocojšnji drugi večer vikenda zabave, ko bodo za žur skrbeli Aktualova galama, Colonia in Neda Ukraden.

»Letos sem drugič tu, predvsem zato, ker je bil lani res neponovljiv žur, a očitno ga bomo s prijatelji ponovili,« je v smehu povedala Nika iz Krškega, sicer redna poslušalka Radia Aktual. Vikend na Prepihu jo je za obisk prepričal z glasbeno ponudbo, ob tem je dodala, da se tu zberejo vsi njeni prijatelji. »Tretje leto sem tu, predvsem zaradi plesa in zabave,« je pristavil njen prijatelj Aljaž iz Šmarjeških Toplic. Na vprašanje, ali bosta zmogla še en večer zabave in se nocoj vrnila na »prizorišče zločina«, pa sta oba odgovorila: »Obvezno!«

Kot omenjeno, je obiskovalce prvega večera v skoraj dveurnem nastopu ogreval DJ Boštjan s svojo Petkovo Pumpo, tik pod odrom pa je množica nato noro zaplesala že ob prvih taktih pesmi 'Niko nema dva života', vzdušje se je stopnjevalo z 'Zora je', pa 'Hajde da ludujemo' itd. Za to so poskrbeli mladi člani 6-članske zasedbe s Primorske, skupina Tequila. »Na Prepihu smo nastopili na Oktobrski fešti in lahko rečem le, da je bil to top žur!« je tik pred nastopom povedal pevec skupine Patrik Babič in se zahvalil vsem, ki so prišli, ter zaželel, »da zadeva res postane tradicionalna in se spet vidimo, jeseni ali pomladi«.

Tako Tequila kot prvo ime sinočnje zabave Davor Borno so nedavno predstavili svoja singla. Poslušalci radia Aktual so tako prvi spoznali pesem 'Lažu lažu sve' od Tequile in 'Dukati' od Borna, s katerim je priljubljeni Dalmatinec in stari znanec Aktualovih zabav začel sinočnji nastop in nemudoma s konfeti ter »zlatimi cekini« poskrbel za še bolj vroče nadaljevanje zabave.

Z njim je poleg ostalih prepevala še skupina treh prijateljic, ki na Prepihu prav tako ni bila prvič. »Že lani je bila nora glasba in dobra družba, zato letos ni bilo dvoma, ali pridemo. Vam povem, da smo lani zadnji zapustili prizorišče, bilo je okoli 4.30 zjutraj! Program se je zaključil že prej, a je bilo vzdušje pravo, da smo ostali do jutra. V soboto bo zagotovo spet tako, saj prideta Colonia in Neda, to bo noro,« je priznala Zdenka iz Brusnic in navrgla, da je Vikend na Prepihu edina prireditev, na kateri se zberejo od 14 do 60 let stari ljubitelji dobre glasbe.

Dvodnevno zabavo organizira Event 24 ob podpori pokroviteljev: SPC Krevs d.o.o., Kobra Team d.o.o. in Transporti Šalehar.

