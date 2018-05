Plesala ena najmanjših, a izjemnih generacij

19.5.2018 | 16:20

Zoran Kljun (Foto M. L.-S.)

Kočevje - »To je ena najmanjših generacij, so pa izjemna generacija,« je povedala ravnateljica Gimnazije in srednje šole Kočevje Meta Kamšek o dijakih edine kočevske srednje šole, ki so včeraj v Kočevju plesali četvorko. Na že tradicionalnem prostoru, na cesti pri mestni ploščadi je razporejeno v dveh vrstah plesalo skupno 64 plesalcev, med katerimi je bilo 30 gimnazijcev, 9 štiriletnih in 9 dvoletnih ekonomistov, ostalo pa so bili zunanji plesalci.

V Kočevju organizirala četvorko na ulici Plesna šola Bolero iz Ljubljane in sicer že vse od leta 2005, ko je Plesna zveza Slovenije začela s projektom Evropskega plesnega festivala četvorke - European Quadrille Dance Festival. »V tujih državah - sedaj jih vključenih že 8 – v velikih mestih pleše tudi po osem in več tisoč ljudi, zato so za doseganje rekorda pomembna predvsem tuja mesta, saj Slovenija ne premore toliko velikega števila plesočih. V vsej Sloveniji jih morda pleše okoli 7 tisoč,« je povedal predsednik Plesne zveze Slovenija in direktor Plesne šole Bolero Zoran Kljun.

Skupno je letos pod okriljem Plesne zveze Slovenije plesalo manj kot 30.000 plesalcev na okoli 50. lokacijah v 7. državah, saj zaradi tridnevnega žalovanja na Madžarskem, ki ga je razglasil predsednik Viktor Orban, kot je povedal Kljun, okoli 3 tisoč najavljenih tamkajšnjih plesalcev letos četvorke ni plesalo. Kot je povedal, so Guinnessov rekord dosegli že pred leti s 33.202 plešočih na več lokacijah in ga še niso presegli.

Kot smo poročali, je več kot tisoč mladih včeraj zaplesalo tudi na novomeškem Novem trgu.

M. L.-S.