Tanin z novim obratom in obetom nadaljnje rasti

19.5.2018 | 18:05

Direktor Tanina Ivan Mirt (v sredini) v pogovoru s sevniškim županom Srečkom Ocvirkom in direktorjem posavske gospodarske zbornice Darkom Goriškom. (Foto: B. B.)

Reaktor za pridobivanje kalcijevega butirata. (Foto: B. B.)

Sevnica - Sevniški Tanin je na dnevu odprtih vrat predstavil svojo novo naložbo, pol milijona evrov vreden obrat za proizvodnja kalcijevega butirata, s katero krepi svojo ponudbo aditivov za prehrano živali.

Kot pravijo v Taninu, kalcijev butiratn skrbi za boljšo resorbcijo hranilnih snovi iz prebavnega traka živali, skupaj s tanini pa ga v sevniški tovarni na trg pošljejo v obliki mikrokapsul.

Kapaciteta obrata, v katerem v treh izmenah dela osem delavcev, znaša 840 ton kalcijevega butirata na leto, zasnovan pa je tako, da je njegovo zmogljivost v primeru povečanih naročil hitro moč povečati za trikrat.

Družba s 110 zaposlenimi, ki se je pred dvema desetletjema ukvarjala predvsem s proizvodnjo tanina za usnjarsko industrijo, je v lanskem letu ustvarila približno 20 milijonov evrov prihodkov (9 odst. rast), od česar je 80 odst. ustvarila s prodajo novih izdelkov, to je aditivov za krepitev zdravja živali.

Obetavne so tudi napovedi za letošnje leto, saj so v prvem trimesečju ustvarili za skoraj šest milijonov evrov prometa, kar predstavlja 17-odst. rast. K rasti je največ prispevala nova generacija aditivov za prehrano živali, pojasnjujejo v Taninu in za letošnje leto napovedujejo, da bodo največ energije posvečali pridobivanju novih kadrov, tako za proizvodnjo kot za razvoj in marketing, hkrati pa bodo povečevali proizvodne kapacitete novih inovativnih produktov.

B. Blaić

