Sumijo, da je bil požar podtaknjen. Padel s strehe. Zbil peško

19.5.2018 | 19:00

Odlagališče odpadkov Globoko po tistem, ko so gasilci požar pogasili. (Foto: Stanko Tomšič)

Danes zjutraj ob 7.45 so goreli komunalni odpadki v Zbirno-sortirnem centru Globoko v Hudejah. Gasilci PGD Trebnje, Ponikve, Račje selo, Lukovek, Velika Loka in Čatež pod Zaplazom so gasili požar na aktivnem odlagališču odpadkov na skupni površini okoli 1000 kvadratnih metrov. Delavci Komunale Trebnje so s strojem premetali okoli 500 kubičnih metrov odpadkov ter jih na koncu prekrili z zemljo. Gasilci PGD Račje selo so nato na kraju opravljali gasilsko stražo do 14. ure. Vzrok požara ni znan, o dogodku so bile obveščene pristojne službe, so sporočili iz novomeškega regijskega centra za obveščanje.

Glede tega so s trebanjske komunale danes sporočili, da se je na deponiji Globoko na mestu odlaganja odpadkov vnel požar, ki so ga gasilci pogasili, a ob tem je direktor komunale Stanko Tomšič dodal: »Ocenjujemo, da zaradi požara posebnih vplivov na okolje ni bilo. Zaradi okoliščin pa sumimo, da je bil požar podtaknjen. Zbirni center Globoko je sicer ves čas deloval nemoteno, po običajnem urniku.«

Dežurni na 112 poročajo še o ostalih današnjih izrednih dogodkih:

Ob 10.44 je v kraju Vihre (občina Krško) moški pri delu padel s strehe in se pri tem poškodoval. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Krško so težko poškodovanemu nudili prvo pomoč in ga prepeljali v Splošno bolnišnico Brežice. Nadalje pa je bil s helikoptersko enoto prepeljan na zdravljenje v LPE v UKC Ljubljana.

Ob 11.40 je na Lamutovi ulici Brežicah voznik osebnega vozila na prehodu za pešce zbil peško. Reševalci NMP Brežice so poškodovano občanko oskrbeli in prepeljali na zdravljenje v tamkajšnjo bolnišnico.

Dopoldne okoli 11.30 so v ulici Žlebej v Novem mestu gasilci GRC Novo mesto s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja in omogočili vstop reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto in policistom.

Nekaj po 12. uri pa je na Ratežu v kuhinji stanovanjske hiše gorela kuhinjska napa. Požar je že pred prihodom gasilcev GRC Novo mesto in PGD Ratež pogasil lastnik sam. Gasilci so napo odklopili in okolico pregledali s termovizijsko kamero.

M. M.