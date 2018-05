Poraz, a to je šele začetek

19.5.2018 | 20:00

Foto: I. V./arhiv DL

Novo mesto - Košarkarji Krke so na prvi tekmi finala državnega prvenstva v Stožicah proti Petrolu Olimpiji doživeli hud poraz, a tudi na prvi tekmi polfinala proti Sixt Primorski so bili precej nebogljeni, a so na koncu vseeno uspeli.

Novomeški košarkarji so prišli v Ljubljano motivirani in to so na začetku srečanja pokazali tudi tekmecem z začetnim vodstvom s 13:3, za kar so poskrbeli Jošilo, Dimec in Marinelli, domači trener pa je vzel prvo minuto odmora že po dveh minutah in pol. Minuto pred koncem prve četrtine so bili Ljubljančani že na eni sami točki zaostanka, po dobri minuti igre v drugi četrtini pa so prvič povedli in počasi prevzeli vajeti v svoje roke.

Dve minuti pred koncem polčasa se je Krka z dvema prostima metoma Dina Cinca še zadnjič približala tekmecem (31:34), potem pa so Ljubljančani začeli večati prednost vse do 23 točk (82:59) v 37. minuti, kar je bila najvišja prednost Petrola Olimpije na tekmi.

Druga tekma polfinala bo v torek ob 18. uri v športni dvorani Leona Štuklja v Novem mestu.

Petrol Olimpija : Krka 90:69 (15:18, 39:33, 66:52).

Petrol Olimpija: Kastrati 6 (4:6), Radulović 4, Tratnik 2 (0:2), Oliver 15 (2:2), Špan 19, Bubnić 2, Morgan 12, D. Lorbek 12 (2:3), Hrovat 8 (4:4), Begić 6 (2:4), Sanon 4.

Krka: Marinelli 10 (1:1), Škedelj 4, Osolnik 3 (0:2), Bratož 4 (2:2), Stipaničev 2, Cinac 7 (2:2), Dimec 13 (3:6), Jošilo 9 (3:4), Zagorac 9 (5:5), Kovačevič 6 (1:1), Fifolt 2 (2:4).

Prosti meti: Petrol Olimpija 14:21, Krka 19:27.

Met za tri točke: Petrol Olimpija 6:16 (Špan 3, D. Lorbek 2, Oliver), Krka 4:22 (Kovačevič, Cinac, Osolnik, Marinelli).

Osebne napake: Petrol Olimpija 25, Krka 25.

* Pet osebnih: /.

I. V.