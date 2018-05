V Višnji Gori še en poklon kranjski čebeli

20.5.2018 | 10:15

Slovesno odkritje spominskega obeležja kranjski čebeli je včeraj potekalo v sklopu praznovanja prvega svetovnega dneva čebel, ki ga je občina Ivančna Gorica pripravila v sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije.

Višnja Gora - Kranjska čebela je v svojem »rojstnem kraju« v Višnji Gori dobila svoj dom. Slovesno odkritje spominskega obeležja kranjski čebeli je včeraj potekalo v sklopu praznovanja prvega svetovnega dneva čebel, ki ga je občina Ivančna Gorica pripravila v sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije.

Kot so sporočili iz občine, zasluge za prepoznavnost in razširjenost v svetu najbolj pridne in najbolj mirne čebelice, ki predstavlja ponos vsem slovenskim čebelarjem, ima Emil Rothschütz. Slednji je eden najboljših evropskih čebelarskih strokovnjakov svojega časa, ki je prebival in deloval v gradu Podsmreka pri Višnji Gori. Prav zato je občina vso to dediščino prepoznala kot svojo priložnost in predvsem odgovornost.

Na prireditvi, kjer se je zbralo preko tisoč domačih in tujih gostov, je župan Dušan Strnad ponosno povedal, da se je praznovanje svetovnega dneva čebel začelo prav tu. Kot je dodal, bo po odkritju obeležja Kranjske čebele in nedavnem odprtju učnega čebelnjaka sledila obnova starega mestnega jedra s prenovo nekdanje stare šole, v Hišo kranjske čebele z interaktivnim muzejem. Kot veliko željo pa je izpostavil, da v Višnjo Goro pripeljejo del programa Mednarodne čebelarske akademije, ki je bila pred kratkim ustanovljena. Poudaril je še, da Hiša kranjske čebele ne bo namenjena zgolj obiskovalcem, temveč bo s svojimi vsebinami stičišče kulturnega in družabnega življenja v mestu, ki letos praznuje 540–letnico pridobitve mestnih pravic.

Praznovanja prvega čebelarskega praznika v Sloveniji se je udeležil tudi predsednik mednarodne čebelarske zveze Apimondia Philip McCabe. V svojem nagovoru ni skrival navdušenja nad Slovenijo: »V čast mi je, da sem tukaj, saj je bil svetovni dan čebel vaša ideja. Vedno rečem, da so Slovenci najboljši čebelarji«. Izpostavil pa je tudi pomen čebel in drugih opraševalcev za življenje ljudi, podnebne spremembe, bolezni čebel in pomen upoštevanja dobrih čebelarskih praks, so še navedli v sporočilu za javnost.

M. M., foto: Gašper Stopar, občina Ivančna Gorica

Galerija