Na letošnjem srečanju tudi Madžari

20.5.2018 | 09:10

Srečanja vaščanov Slovenskih vasi so se udeležili številni.

Alojz Gregorčič in Tone Fabjan

Janez Kvaternik je razkazal nekatere prostore Barbove graščine.

Vesela Gora - Že šestič so se srečali vaščani Slovenskih vasi. Včeraj so se dobili v Slovenski vasi v občini Šentrupert, od koder so se odpeljali na Veselo Goro, kjer so si med drugim ogledali cerkev sv. Frančiška Ksaverija in Barbovo graščino. Janez Kvaternik iz Kulturno umetniškega društva Klati vitez jim je predstavil srednjeveške predmete, heraldično zbirko o grboslovju, kovačijo denarja, med drugim pa so si lahko ogledali tudi grajsko orožarno, viteško opremo, malo tiskarno in drugo. Srečanja so se prvič v Sloveniji udeležili tudi vaščani iz Madžarske Slovenske vasi.

V Sloveniji so štiri Slovenske vasi, in sicer v občinah Kočevje, Brežice, Šentrupert ter Pivka. »Glavni namen srečanja je druženje in povezovanje,« je povedal organizator tokratnega srečanja Alojz Gregorčič. Zbralo se je okoli 100 ljudi, bilo pa bi jih še nekaj več, če bi se srečanja udeležili tudi vaščani Slovenske vasi v občini Pivka. »Že od samega začetka jih ne moremo pritegniti, da bi se nam pridružili,« dodaja Gregorčič.

Po letu 2014 so se znova zbrali v šentrupertski občini. »Ko smo pripravili prvo srečanje, so nas spraševali, kje je naša Slovenska vas. Skušal sem jim razložiti, a večini ni bilo jasno, kje se nahajamo. Ko sem povedal, da bo srečanje v vasi, kjer imamo največji zapor v državi Dob, je postalo vsem jasno,« je kot zanimivost navedel Gregorčič.

Letošnjega srečanja se je udeležil tudi Tone Fabjan iz Slovenske vasi v občini Kočevje, pobudnik prvega tovrstnega srečanja. »Nekateri se dobivamo pogosteje tudi čez leto in se pogovarjamo za naslednja srečanja, ki so enkrat letno in takrat se trudimo, da nas je čim več,« je dejal. Slovenska vas v občini Kočevje je po njegovih besedah nekaj posebnega, saj je je edina Slovenska vas v Sloveniji, ki že od samega začetka nosi takšno ime. »Vse ostale so se kasneje preimenovale v Slovensko vas,« dodaja Fabjan.

Med vaščani vasi je tovrstno srečanje vsako leto bolj popularno. »Lepo je, da je prišlo do te ideje, ker na tak način sam osebno spoznavam Slovenijo. To je eden od razlogov, zakaj se naši vaščani radi odzovejo,« je povedal Bogdan Palovšnik iz Slovenske vasi v občini Brežice.

Za prigrizek in pijačo na Veseli Gori so poskrbele Šentrupertske šmarnice iz Društva podeželskih žena in deklet Šentrupert. Tovrstna srečanja so priložnost za sklepanje novih poznanstev, prijateljskih vezi in morda celo ljubezni.

Besedilo in fotografije: R. N.

