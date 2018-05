Opazila kačo v kopalnici

20.5.2018 | 08:20

Ilustrativna slika (Foto: M. L.-S.)

Včeraj ob 19.39 uri je na Trški Gori, občina Novo mesto, občanka v kopalnici opazila kačo. Gasilci GRC Novo mesto so v stanovanju našli manjšega slepca, ga pobrali in spustili v naravno okolje.

Pristal na njivi

Ob 19.55 uri je v kraju Dolenje Radulje, občina Škocjan, vozilo v ovinku zapeljalo s ceste, se prevračalo in obstalo na njivi. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so dve poškodovani osebi oskrbeli na kraju in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Škocjan so požarno in naletno zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, pomagali reševalcem pri oskrbi poškodovanih in sodelovali pri usmerjanju prometa.

M. L.-S.

Komentarji (3) 3h nazaj Oceni podgurka V tem primeru in podobnih primerih bi morali gasilci občanom zaračunati! Da občanka ne pozna slepca je pa res žalostno? 3h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni Branko Ajde za kačo, pa če je kaka starejša panična ženska ki nima nikogar nekak razumem. Mastno bi pa zaračunal tistim, katerim spravljajo mačke iz dreves. Še vsak je prišel nazaj dol. To je največja bedarija ki jo morajo delat gasilci. 3h nazaj Oceni mujo pa nije bila to kaća, samo sam se ja malo pričvrstio...