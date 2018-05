FOTO: Na Prepihu se je dva dni zabavalo mlado in staro

20.5.2018 | 12:50

Navdušena množica obiskovalcev je uživala in pozabila na vse skrbi!

Gornja Težka Voda - Minuli majski vikend bodo gotovo pomnili vsi, ki so se noro zabavali na Prepihu nad Novim mestom. Tu je namreč v petek in soboto potekala tradicionalna glasbena zabava Vikend na Prepihu 2018, ki je tudi letos pod veliki šotor Restavracije Prepih privabila z zanimivimi glasbenimi izvajalci, ki so poskrbeli za pravi žur do zgodnjih jutranjih ur.

Ivana Lovrić, nova pevka skupine Colonia.

Obiskovalce prvega večera je v skoraj dveurnem nastopu ogreval DJ Boštjan s svojo Petkovo Pumpo, nato pa so se razgreli ob nastopu 6-članske primorske skupine Tequila. Tako Tequila kot prvo ime sinočnje zabave Davor Borno so nedavno predstavili svoja singla.

Deanon the Mike in simpatična Anita Gošte.

V soboto zvečer se je na Aktualovi galami zbrala še večja množica, ki je vztrajala do zgodnjih jutranjih ur. Najprej sta za odlično vzdušje in zabavo skrbela odštekani Dean on the Mike in simpatična Anita Gošte, ki sta obiskovalcem podelila tudi nekaj nagrad, sobotni prepih pa je stopnjevala ena in edina - skupina Colonia. S svojimi energičnimi nastopi legendarna zasedba, ki je na glasbeni sceni prisotna več kot dvajset let, še vedno vzdržuje sloves najboljše dance skupine na našem področju. To je dokazala tudi na Prepihu. Mlado in staro je norelo in plesalo ob divjih ritmih njenih starih in novih hitov, ki jih je bilo v vseh letih veliko: Oduzimaš mi dah, Svjetla grada, Pogledom me skini, Luda za tobom, Najbolje od svega ... Ivana Lovrić, od lani nova pevka Colonie, je Dolenjcem dejala, da tako dobre publike pa še ne.

Legendarna hrvaška pevka Neda Ukraden je razgrela občinstvo.

Za vrhunec nepozabne zabave na Dolenjskem pa je gotovo poskrbela legendarna Neda Ukraden, kraljica Balkana, ki so jo poslušale že naše babice, saj je na sceni že preko štiri desetletja. A pevka je priljubljena tudi med mladimi in še vedno polni diskoteke in dvorane, tudi v Sloveniji, kjer ima na leto več kot po trideset nastopov. Pred kratkim se je Neda vrnila s turneje po Kanadi, očitno naravnost na Prepih! Kdo se ne spominja njenih melodij za žur Na Balkanu, Da se nadjemo na pola… Seveda so obiskovalci uživali tako ob njenih novih kot starejših uspešnicah, npr. Zora je in Ne zovi me u ponoč. Vzdušje je bilo na vrhuncu, uživala pa je tudi legendarna, že 67 let stara pevka, ki je za svoja leta neverjetna, in pravi, da najraje nastopa pred slovensko publiko, ki zna najbolje uživati in se zabavati.

Na Prepihu je bilo staro in mlado.

Skupina treh deklet - Julija, Sara in Sanja iz Metlike - je povedala, da so za zabavo ob koncu tedna raje izbrale Vikend na prepihu kot metliško vigred, »ker je tu boljša zabava, kar smo že preverile lani!«

Na Prepihu se nora glasbena zabava obeta spet jeseni in sicer na Oktoberfešti!

Dvodnevno zabavo Vikend na Prepihu sta organizirala Event 24 ob podpori pokroviteljev: SPC KREVS D.O.O., KOBRA TEAM D.O.O. IN TRANSPORTI ŠALEHAR.

Tekst; L.M., E. N., foto: Mare Vaupotič, Anže Virant

Galerija