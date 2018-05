Danes prvič praznujemo svetovni dan čebel

20.5.2018 | 15:30

Z današnje osrednje prireditve v Žirovnici. (Foto: MKGP)

Foto: arhiv MKGP

Žirovnica - Slovenija in z njo ves svet danes prvič praznujeta svetovni dan čebel, ki ga je Organizacija Združenih narodov (OZN) razglasila prav na pobudo Slovenije. Generalna skupščina OZN je 20. decembra lani v New Yorku soglasno sprejela resolucijo, s katero je 20. maj razglasila za svetovni dan čebel.

Ob prvi obeležitvi svetovnega dneva čebel je v Sloveniji potekalo več dogodkov. Čebelarska zveza Slovenije v petek dopoldan organizirala v Žirovnici mednarodno čebelarsko konferenco o globalnih izzivih v čebelarstvu, v petek zvečer pa je v Višnji Gori potekala slovesnost ob odkritju obeležja Kranjski sivki. Včeraj je na Brdu pri Kranju v organizaciji ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano potekala mednarodna ministrska konferenca o pomenu čebel in ostalih opraševalcev, na kateri so ob zaključku sprejeli politično deklaracijo, s katero so se zavezali k krepitvi sodelovanja držav na mednarodni ravni, in sicer na področjih ukrepov za zaščito čebel in drugih opraševalcev, ozaveščanju javnosti, izobraževanju in izmenjavi dobrih čebelarskih praks, danes pa je v Žirovnici potekala osrednja proslava ob 1. svetovnem dnevu čebel v organizaciji Čebelarske zveze Slovenije in Občine Žirovnica.

Glavni namen svetovnega dne čebel je, da se vsaj ta dan posveti ozaveščanju svetovne javnosti o pomenu čebel in ostalih opraševalcev za človeštvo, hkrati pa je to tudi priložnost za stroko, politiko, gospodarstvo in širšo javnost, da razpravljajo o izzivih ohranjanja čebel in začrtajo konkretne aktivnosti, ki zagotavljajo njihovo preživetje.

Osrednje proslave v počastitev prvega svetovnega dneva čebel se je udeležil tudi generalni sekretar Organizacije združenih narodov za prehrano in kmetijstvo FAO Jose Graziano da Silva, poleg predsednika Boruta Pahorja, pod pokroviteljstvom katerega je prireditev v Žirovnici potekala, pa so bili med vidnejšimi gosti tudi predsednik vlade, ki opravlja tekoče posle Miro Cerar, minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano Dejan Židan in predsednik Čebelarske zveze Boštjan Noč.

M. L.-S.