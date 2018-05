Našel minometno mino. Jutri brez elektrike

20.5.2018 | 17:55

ilustrativna slika

Danes ob 8.57 uri je krajan v gozdu pri naselju Brezje pri Trebelnem, občina Mokronog-Trebelno, našel minometno mino italijanske izdelave iz obdobja druge svetovne vojne. Pripadnika Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske in Zahodnoštajerske regije sta nevarno najdbo odstranila in do uničenja shranila v ustrezno skladišče.

Prekinjena dobava električne energije

Elektro Ljubljana, d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo jutri od 9.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIRNA GORA .

Elektro Ljubljana, d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah jutri prekinjena dobava električne energije:

-od 12.00 do 13.00 ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LAZE;

-od 10.00 do 12.00 ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LIVADA;

-od 10.00 do 11.00 ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARI LJUBEN.

Elektro Ljubljana, d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo jutri zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije:

-od 7.30 do 9.00 ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MAHAROVEC, TP RANGUS GRADIŠČE ŠJ;

-od 9.00 do 12.00 ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. MAHAROVEC.

Elektro Ljubljana, d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah jutri prekinjena dobava električne energije:

-od 9.00 do 14.00 ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČEŠNJEVEK, TP ZAVRH, TP LIPNIK in TP AREMBERG;

-od 12.00 do 14.00 ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP REPČE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. L.-S.