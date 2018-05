Ave osvojil vse, kar se je dalo

21.5.2018 | 08:00

Veselje članov Orkestra Ave po razglasitvi rezultatov na Jesenicah.

Jesenice, Šentjernej - Orkester Ave pod vodstvom dirigenta Mira Sajeta se je konec tedna prvič udeležil državnega in mednarodnega tekmovanja, ki sta potekala na Jesenicah.

Domov so se glasbeniki - v orkestru jih igra 61 - vrnili veseli in ponosni, saj so na 38. tekmovanju slovenskih godb v tretji težavnostni stopnji prejeli zlato plaketo s posebno pohvalo in s tem 1. mesto v skupini z doseženimi 98,89 točkami. Orkester Ave pa je postal tudi absolutni zmagovalec 6. mednarodnega tekmovanja pihalnih orkestrov v koncertnem igranju Slovenija 2018, saj so za svoj nastop prejeli kar 98, 47 točk in zlato plaketo s posebno pohvalo.

Tina Lahne, predsednica Orkestra Ave.

»Osvojili smo pravzaprav vse, kar se je osvojiti dalo. Oba rezultata nam pomenita veliko, saj smo s tem dobili potrditev, da delamo dobro in kvalitetno. Zagotovo je poleg naše volje in energije to dodatni zagon za nadaljnje delo in projekte, ki nas čakajo v bodoče,« je povedala predsednica dobri dve leti delujočega Orkestra Ave Tina Lahne.

In s kakšnim programom so se predstavili?

Na državnem tekmovanju so zaigrali skladbo Winds on fire, ki je bila obvezna in so jo igrali vsi orkestri, obvezna je bila tudi slovenska skladba - izmed treh na izbiro so se odločili za delo Nejca Bečana z naslovom Contestant overture. Skladba po lastni izbiri pa je bila Magleanovo potovanje. Na mednarodnem tekmovanju je Ave ponovno odigral Magelana ter še obvezno skladbo - Zgodbe izpod Pece, delo slovenskega skladatelja prof. Tomaža Habeta. Slednji je za orkester Ave v preteklosti že napisal skladbo z naslovom Balada o Šentjerneju, ki so jo izvedli na svetovni konferenci pihalnih orkestrov (WASBE) v Pragi julija 2016.

Orkester Ave je bil na Jesenicah edini orkester z dolenjskega konca. Glede na odličen rezultat na državnem tekmovanju, se bodo naslednje leto lahko uvrstili in tekmovali v višji kategoriji. Mednarodno tekmovanje pa ni organizirano vsako leto, ampak na nekaj let - nazadnje je bilo leta 2012.

L. Markelj, foto: arhiv Orkestra Ave

