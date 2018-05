Prijeten klepet o sijaju tega mesta

21.5.2018 | 10:15

Za mizo (z leve) Drago Jordan, Melita Skušek, Vera Koljančič, Mogda Bršec, Toni Bizjak in Slavica Tomše, pri mizi stoji predsednik Društva vinogradnikov Kostanjevica na Krki Stane Tomazin.(Foto: M. L.)

S članicami zbora Društva podeželskih žena Pod Gorjanci Kostanjevica na Krki so zapele tudi učenke kostanjeviške osnovne šole. (Foto: M. L.)

Zaplesala je šolska otroška folklorna skupina (Foto: M. L.)

Kostanjevica na Krki - Društvo podeželskih žena Pod Gorjanci Kostanjevica na Krki je včeraj na vrtu bara Aroma Cafe v Kostanjevici na Krki pripravilo tradicionalni letni koncert, ki je bil tokrat že peti in ki so ga po kraju dogodku naslovili Pa zapojmo eno po ... kustajušku.

O Kostanjevici na Krki in njenih prebivalcih so pripovedovali meščani Drago Jordan, Vera Koljančič, Magda Bršec, Toni Bizjak in Slavica Tomše, ki jih je k temu spodbujala voditeljica pogovora in povezovalka sporeda Melita Skušek.

Na dobro obiskanem dogodku je s pevkami zbora omenjenega društva nastopile tudi učenke Osnovne šole Jožeta Gorjupa, šolarji so se predstavili posebej tudi kot člani otroške folklorne skupine.

Zbrane je pozdravil kostanjeviški podžupan Robert Zagorc. Udeležence je nagovorila tudi predsednica Društva podeželskih žena Pod Gorjanci Kostanjevica na Krki Anica Žugič, ki je pri izrazila željo, da bi sedanje in prihodnje generacije vrnile Kostanjevici na Krki nekdanji sijaj, ki so ga s slikovitimi in duhovitimi opisi zanimivo in dokaj podrobno predstavili tudi sogovorniki na včerajšnji prireditvi.

Pogovor je na vrtu omenjenega gostinskega lokala potekal pred premičnim hramčkom Društva vinogradnikov Kostanjevica na Krki, ki je bilo eden od podpornikov prireditve.

