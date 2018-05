Na dobri poti k petemu naslovu, navijači vabljeni v sredo

Peter Hribar (Foto: R. N., arhiv DL)

Puconci, Novo mesto - V končnico ekipnega državnega prvenstva državne namiznoteniške lige so se uvrstile štiri najboljše ekipe v 1. slovenski namiznoteniški ligi, in sicer NTK Krka, Inter diskont, ŽNTK Maribor in Kema Puconci. V prvem polfinalu sta se v Puconcih pred maloštevilnimi gledalci pomerili prvouvrščena na lestvici NTK Krka in četrtouvrščena domača ekipa. Čeravno je vrsta Štefana Kovača, domačega trenerja in nekoč jugoslovanskega državnega reprezentanta, računala na presenečenje, se ni izšlo po njihovih pričakovanjih. Krkaši so bili boljši, a so za zmago potrebovali bistveno več napora in časa, kot so se nadejali, in zmagali s 5:3.

Rezultati: Zelko – Hribar 1:3, Ropoša – Novak 3:1, Pelcar – Cvetko 2:3, Ropoša – Hribar 1:3, Zelko – Cvetko 0:3, Pelcar – Novak 3:1, Ropoša – Cvetko 3:2, Pelcar – Hribar 1:3.

V vrsti Novomeščanov je bil s tremi zmagami prepričljiv Hribar, pri domačih pa je dve zmagi vknjižil Ropoša.

Predsednik NTK Krka Tomaž Kralj je bil po tekmi kratek: »Težka tekma! Verjamem, da bomo čez nekaj dni, v sredo, 23. maja, pred domačimi gledalci, zaigrali še bolje in se petič zapored uvrstili v finale, kjer nas po vsej verjetnosti čaka močna ekipa Inter Diskonta. Vabim naše navijače, da ekipi, tako kot pred letom dni, s športno odporo pomagajo fantom k osvojitvi petega naslova državnih prvakov, do katerega je zelo blizu.«

