Reporter že deset let dviguje pritisk

21.5.2018 | 09:55

V desetih letih je izšlo 523 številk Reporterja. Ustvarjalci so ob jubileju upihnili 10 svečk.

Sodelavci Reporterja ob 10-obletnici (z leve proti desni): Igor Gošte, Igor Malahovsky, Ema Matjašič, Primož Lavre, Maja Sunčič, Nenad Glücks, Marko Medvešek, Biserka Karneža, Bogo Sajovic, Igor Kršinar, Aleš Žužek, Lijana V. Korda, Saša Veronik, Ivan Puc, Elvira Miše Miklavčič, Severin Trošt in Aleš Černigoj.

Reporterju je ob 10-letnici prišla voščit tudi odgovorna urednica Radia Veseljak Janja Ulaga, na sliki z Silvestrom Šurlo, odgovornim urednikom Reporterja, ki pravi: »Ne opletamo s floskulami o 'edini resnici', pišemo to, kar mislimo, da je prav.«

Pred desetimi leti, 19. maja 2008, je izšla prva številka tedenskega magazina Reporter. Danes, 21. maja, je izšla jubilejna, že 523 številka revije v povečanem obsegu na 100 straneh.

Deset let je v teh časih kar dolga doba za novi tiskani medij. Ko je pred desetimi leti izšla prva številka, Reporterju niso napovedovali dolgega veka, a se je revija na trgu hitro uveljavila, bralci so jo takoj vzeli za svojo. Postal je referenčni medij, ki so ga v številnih primerih povzemali in citirati tudi drugi.

V desetih letih izhajanja je Reporter pustil neizbrisno sled v slovenski medijski krajini, pripomogel k njeni pluralnosti in širil polje svobode tiska. Njegovo neodvisnost zagotavlja tudi poslovna uspešnost, saj revija preživi na konkurenčnem medijskem trgu.

»Reporter ni nastal kot politični projekt, ni bilo političnih botrov in skritih financerjev. Reporter nikoli ni bil, ni in ne bo propagandno trobilo nobene politične stranke. Vedno je bil nekakšen otok svobode pisanja, od politike, leve in desne, še najbolj neodvisen medij,« ob jubileju pravi odgovorni urednik Silvester Šurla in dodaja, da je bil Reporter vedno nekoliko samosvoj in nepredvidljiv, ni priznaval nedotakljivih, kar je mnogim dvigovalo pritisk.

»Ne opletamo s floskulami o 'edini resnici', pišemo to, kar mislimo, da je prav. Pri svojem delu smo poskušali čim bolj upoštevati osnovno pravilo, da je novinarstvo samo tisto, kar želijo politični in drugi mogočneži zamolčati ali skriti, vse drugo pa so odnosi z javnostjo oziroma propaganda,« pojasnjuje uredniško politiko Reporterja njegov odgovorni urednik. In nadaljuje: »Po Reporterju je v zadnjih desetih letih letelo z vseh strani, z nami pogosto niso bili zadovoljni ne levi ne desni. A se na to nismo kaj veliko ozirali, saj je bil po svoje to kompliment našemu delu. Reporter ostaja za mnoge moteči faktor, njegove ustvarjalce kar naprej vlačijo po sodiščih, a se ne damo in ne predamo.«

Ustvarjalci Reporterja ob 10. rojstnem dnevu prejemajo številne čestitke za minulo delo. Predsednik republike Borut Pahor jim je v posebnem voščilu izrazil hvaležnost za Reporterjev prispevek k pluralnosti medijske krajine in svobodi tiska: »Revija Reporter je v zadnjih desetih letih glede tega pustila imeniten pečat. Lahko si samo predstavljam, kako težko je danes slehernemu mediju ostati konkurenčen na trgu in verodostojen v širši javnosti. Nikoli nisem mislil, da je naloga medijev nevtralno poročanje. Nasprotno. Danes sem toliko bolj prepričan, da je njihovo nenadomestljivo poslanstvo v resnicoljubnosti. Tako ali drugačno vrednotno angažirano komentiranje dobi šele v takem kontekstu svoj pravi pomen.«

Tudi dr. Žiga Turk, profesor in nekdanji minister, meni, da je Reporter dragocen medij, ki teden za tednom prispeva k temu, da imamo demokratično družbo: »Reporter je revija, ki ni odvisna od nobenih lobijev. Ki ji gospodarsko omrežje te ali one stranke ne 'rihta' oglasov. Ki je ne financirajo kupci žilnih opornic. Ki je ne financirata ne Soros ne Orban. Ki živi od bralcev in piscev. Piše stvari, ki so neprijetne, neprijazne, včasih tudi žaljive. Svobodo govora prakticira natanko tako, kot jo je opredelilo Evropsko sodišče za človekove pravice.«

Reporter ni le vsak ponedeljek v tiskani izdaji, je tudi vsak dan na spletni strani reporter.si. Novinarska ekipa ob jubileju obljublja, da se bo za Reporterjem še naprej dvigoval prah in se svojim številnim bralcem zahvaljuje za zaupanje: »Reporterja ne bi bilo brez vseh vas, spoštovali bralci, ki nam ves ta čas stojite ob stran. Zato ob deseti obletnici vsem vam iskreno hvala, Reporterju pa še na mnoga leta!«

Foto: Primož Lavre / Reporter

