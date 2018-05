Planinski krožek OŠ Trebnje na Galetovcu

21.5.2018 | 10:15

Trebnje, Galetovec pri Bohinjski Beli - V soboto, 19. maja, smo člani planinskega krožka na OŠ Trebnje zelo uspešno opravili še zadnji, četrti planinski pohod v tem šolskem letu.

Na pot se je podalo 55 že zelo izkušenih mladih planincev. Že sama vožnja proti Bohinjski Beli nas je nagradila s pogledi na številne kulturne in naravne znamenitosti: Lesce Bled, Dino park, Blejsko jezero. Hoja je bila zelo zahtevna in strma. Po triurnem pešačenju smo utrujeni prisopihali na 1265 metrov visok Galetovec, ki nas je nagradil s čudovitim pogledom na Stol, Vajnez, Vrtačo, Begunjščico, Dobrčo in Bohinjsko Belo. Po kratkem počitku, ki nam je omogočil, da smo si nabrali novih moči, smo se podali v dolino. Pohod na Galetovec je kronal letošnjo sezono planinskih pohodov z zahtevnostjo in s prijetnim potovanjem po Gorenjski.

Vodnikom Planinskega društva Trebnje se iskreno zahvaljujemo za sodelovanje.

A. Kastigar in Z. Simeunić,

foto: vodnik Simon Murn

Galerija