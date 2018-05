Padel s strehe in si hudo poškodoval glavo; zbil 80-letnico

Policiste Policijske postaje Krško so v soboto dopoldne obvestili, da v UKC Ljubljana oskrbujejo moškega iz kraja Vihre, ki naj bi se hudo poškodoval pri delu. Zbrali so obvestila, opravili ogled in ugotovili, da je 57-letni moški pri podiranju senika padel s strehe objekta, in sicer z višine okoli treh metrov. Pri padcu si je hudo poškodoval glavo in po podatkih iz bolnišnice je moški zaradi poškodb v smrtni nevarnosti. Policisti bodo z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo.

Trčil v peško

Policisti PP Brežice so bili v soboto nekaj pred 12. uro obveščeni o prometni nesreči z udeležbo peške v Brežicah. Opravili so ogled in ugotovili, da je prometno nesrečo povzročil 45-letni voznik avtomobila, ki je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v peško, ki je prečkala cesto. 80-letna peška se je v nesreči lažje poškodovala, policisti pa so še ugotovili, da povzročitelj nesreče nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Avtomobil so mu zasegli, izdali plačilni nalog in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Prevrnil se je

V naselju Dolenje Radulje na območju PP Sevnica je v soboto nekaj pred 20. uro 23-letni voznik avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in se večkrat prevrnil. Povzročitelj nesreče in 22-letna potnica sta se v nesreči lažje poškodovala.

Pijan s ceste

V kraju Pusti Gradec na območju PP Črnomelj je včeraj nekaj pred 6. uro 19-letni voznik začetnik zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in zapeljal s ceste. Povzročitelj, ki se v nesreči ni poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 0,37 miligrama alkohola. Možje postave so mu izdali plačilni nalog in o kršitvah seznanili sodišče.

Odnesel tudi tehtnico

V Kanižarici je med četrtkom in petkom nekdo vlomil v poslovne prostore podjetja in ukradel denar ter tehtnico. Škode je za okoli 4.000 evrov.

Pokradli orodje in celo pujse

Med četrtkom in petkom so v Mihovici na območju Šentjerneja neznanci vlomil v več kmetijskih objektov in ukradli osem kardanov, kompresor, orodje in šest prašičev. Lastnika so oškodovali za 7.000 evrov.

Delal bo

Na Račjem selu na območju Trebnjega je v noči na soboto nekdo vlomil v garažo ob stanovanjski hiši in izmaknil več kosov orodja. Škode je za okoli 1.000 evrov.

Izginil denar

Na Velikem Kalu na območju Mirne Peči je v noči na nedeljo neznanec skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo in odtujil denar. Latnika je oškodoval za 5.000 evrov.

Ob žage

V noči na nedeljo je v Metliki nekdo vlomil v klet stanovanjske hiše in vzel tri motorne žage.

Izjemen pritisk tujcev, eden se je utopil, 82 jih je zaprosilo za azil

Danes okoli pol pete zjutraj so policisti pri opravljanju nalog varovanja državne meje v bližini mostu v Rosalnicah prijeli dva tujca, ki sta nezakonito prestopila mejo. Tujca sta policistom povedala, da so reko skušali preplavati trije, vendar naj bi enega voda odnesla. Policisti so takoj poklicali gasilce, ki so s pomočjo čolna pregledali območje, kjer bi se oseba lahko utopila in nekaj po 6. uri v predelu, kjer je Kolpa globoka okoli 11 metrov, našli utopljeno osebo. Policisti okoliščine in identiteto utopljene osebe še preiskujejo.

Od petka do danes so policisti med opravljanjem nalog varovanja državne meje izsledili in prijeli 82 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo na območju Bele krajine in Posavja. Državljani Pakistana, Afganistana, Alžirije, Maroka, Indije, Libije in Egipta so zaprosili za mednarodno zaščito in so jih po zaključenih policijskih postopkih odpeljali v azilni dom.

Med tovorom so jih našli

Policisti PMP Obrežje so danes v jutranjih urah pri pregledu tovornega vozila bolgarskih registrskih oznak v tovornem delu našli štiri tujce, ki so se skriti med tovorom skušali izogniti mejni kontroli in nedovoljeno vstopiti v Slovenijo. Tri državljane Afganistana in državljana Pakistana so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

