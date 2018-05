Corcoras z novo ploščo in novim violistom

21.5.2018 | 13:50

Corcoras z gostoma Majo Bevc in Tomažem Rožancem (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Sinoči je v Trdinovi dvorani Kulturnega centra Janeza Trdine v okviru Novomeškega abonmaja nastopil novomeški godalni kvartet Corcoras, ki se je domačemu občinstvu prvič predstavil v znova prenovljeni postavi in ljubiteljem komorne glasbe predstavil svojo prvo ploščo Got Rhythm in singl Pão de Açúcar, s katerim Corcoras obiščejo Brazilijo in Rio.

Medtem ko so Corcoras ploščo posneli še v stari zasedbi z violinistko Pijo Vidmar, ki pa je zaradi materinstva sodelovanje v skupini vsaj za nekaj časa prekinila. Posredno jo je nadomestil nemški violist Matthias Wähner, ki je tako dosedanjega violista Marijana Dovića "zrinil" na drugo violino, prva violina pa je Jera Rot, čelo pa še naprej objema Ana Arh, ki na ta inštrument gode vse od ustanovitve kvarteta Corcoras leta 2010.

Tako kot na plošči so je tudi na sinočnjem koncertu godalni kvartet Corcoras predstavil z zelo raznoliko glasbo. Začeli so z Bachom in se po poti razvoja klasične glasbe prebili vse do začetka 20. stoletja in do Dvořakovih Cipres. Nadaljevali so v drugih ritmih - od tanga mojstra Astorja Piazzolle, kjer se jim je s harmoniko pridružil Tomaž Rožanec, in Gershwinovega jazza pa do swinga in sodobne improvizirane glasbe, zaigrali nekatere Dovićeve skladbe in aranžmaje, ter na oder povabili svojo prvo violistko Majo Bevc, ki je z njimi tokrat nastopila kot pevka.

I. V.

novejši najprej Komentarji (1) 2h nazaj Oceni Prepih meni so DEAD KORKORAS bolj všeč, but thats just me Preglej samo prijavljene komentatorje