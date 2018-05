FOTO: Semanji dan

21.5.2018 | 17:00

Včeraj je v Stični semanji dan. (Foto: S. M. )

Stična - V Stični so včeraj po pol stoletja uspešno obudili 700-letno tradicijo semanjih dni. Na sejmu, ki je tokrat potekal drugo leto, so se predstavili različni proizvajalci domače in umetnostne obrti.

Dogodek so v uvodnem delu popestrili člani in članice godbe iz Stične in najmlajši osnovnošolci. Semanji dan naj bi povezal kraj in okoliš, saj želijo organizatorji prikazati javnosti, kdo in kaj ustvarja in ohranja tradicionalne veščine ter spodbujal podjetništvo in različne nove ideje.

Besedilo in fotografije: S. Mirtič

