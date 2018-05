TPV Prikolice obeležile poldrugo desetletje

21.5.2018 | 19:30

Slovesnosti ob 15-letnici so se pripravili na sedežu družbe TPV. (Foto: TPV)

Novo mesto, Ptuj - Podjetje TPV Prikolice, ki sta ga leta 2002 ustanovili podjetji TPV iz Novega mesta in Böckmann Fahrzeugwerke GmbH iz Nemčije, je obeležilo 15-letnico delovanja. Podjetje s sedežem na Ptuju in več kot 80 zaposlenimi, je eno izmed vodilnih proizvajalcev prikolic v tem delu Evrope, so sporočili iz novomeške družbe.

Po količini prodanih prikolic je največji v Sloveniji in med tremi največjimi v tem delu Evrope. Letno proizvede več kot 25.000 prikolic, ki jih prodaja v vseh državah evropske unije in trgih bivše Jugoslavije.

Slovesnosti ob 15-letnici, ki so jo pripravili na sedežu družbe TPV, kjer je bila leta 2002 podpisana pogodba o sodelovanju, so se udeležili tudi predstavniki nemškega partnerskega podjetja, ki je vodilno podjetje na področju proizvodnje zahtevnejših tovornih prikolic - predvsem konjskih prikolic. Zbrane sta nagovorila Vladimir Gregor Bahč, prokurist TPV Group, in Klaus Böckmann, direktor podjetja Böckmann, ki sta kot podpisnika pogodbe tudi podelila spomine na vzpostavitev podjetja in prva leta delovanja. Mag. Marko Gorjup, direktor – predsednik poslovodstva TPV, je poudaril pomen TPV Prikolic znotraj Skupine TPV in opozoril na rekordne rezultate, dosežene v letu 2017.

»TPV Prikolice so pomemben slovenski izvoznik in razvojno usmerjeno podjetje. Izdelujejo prikolice za prevoz plovil, motorjev in vozil, lahke tovorne prikolice ter posebne prikolice po naročilu. Izdelujejo več kot 80 družin prikolic, ki prehajajo v različne variante. V vrhuncu sezone izdelajo tudi več kot 250 prikolic dnevno,« so zapisali v sporočilu za javnost in dodali, da spadajo med inovativna podjetja, kar potrjujejo prejete nagrade za inovativnost, predvsem pa številni novi produkti.

Letos na trg prihaja kar nekaj novih modelov, med drugimi tudi povsem nov segment - prikolice namenjene kampiranju. Prvi odzivi trga so dobri in verjamejo, da bo to nov mejnik razvoja družbe in nova zgodba o uspehu.

M. Ž.

