Ob odprtju v Brestanici Pahor pozval k razmisleku o jedrski prihodnosti

21.5.2018 | 20:45

Delovanje in pomen brestaniške eketrarne sta po svečanem odprtju novega plinskega bloka predsedniku Borutu Pahorju predstavila direktor TEB Tomislav Malgaj (levo) in direktor Gen energije Martin Novšak. (Foto: B. B.)

Brestanica - V Termoelektrarni Brestanica (TEB) so svečano odprli nov plinski blok (PB 7), s katerim so končali prvi del razvojnega projekta zamenjave treh najstarejših plinskih blokov (PB 1-3).

Nov plinski blok, za katerega je tehnološko opremo dobavi Siemens, so začeli graditi aprila 2016, za naložbo v skupni vrednosti nekaj manj kot 35 milijonov evrov so namenili 70 odstotkov lastnega denarja in razliko pokrili s posojili.

Nov plinski blok ima 53 MW razpoložljive moči, tako da imajo v TEB trenutno na voljo 350 MW moči. PB 6 je s polletnim poskusnim obratovanjem pričel konec marca, v stavbi, kjer stojita turbina in generator šestega plinskega agregata, pa sta že pripravljena tudi prostor in infrastruktura za sedmi plinski agregat. Z njim bi nadomestili moč treh agregatov iz sredine sedemdesetih let, ki sicer še delujejo, a so pri koncu svoje tehnične življenjske dobe. Odločitev o gradnji sedmega bloka bo lastnik TEB, to je Gen energija, predvidoma sprejel do konca letošnjega leta.

S tehnološko nadgradnjo bo TEB obdržala in utrdila vlogo pomembnega ponudnika sistemskih storitev, to je predvsem zagotavljanje terciarne rezerve ob izpadih proizvodnih enot ali drugih motenj v nacionalnem energetskem sistemu in možnosti zagona NEK brez zunanjega napajanja.

Slavnostni govornik na odprtju je bil predsednik republike Borut Pahor, ki med drugim pozval k razpravi o energetski strategiji države in k strnitvi moči za zagotovitev dolgoročne oskrbe z električno energijo. "Z odgovorom na vprašanje o rabi jedrske energije v prihodnosti ne smemo več dolgo odlašati," je poudaril.

Direktor Gen Energije Martin Novšak je ob tem povedal, da so energetiki na gradnjo drugega bloka jedrske elektrarne Krško pripravljeni že danes, želijo pa so večje podpore politike.

B. B.

Galerija