Pogrešanega našli utopljenega

21.5.2018 | 21:45

Ilustrativna fotografija, arhiv DL

Novo mesto - Po podatkih novomeške izpostave Republiškega centra za obveščanje so ob 4.37 so v reki Kolpi pri železniškem mostu pri Rosalnicah, občina Metlika, gasilci PGD Črnomelj s čolnom iskali pogrešano osebo. Našli so jo utopljeno na globini okoli 3,5 metra, jo izvlekli iz vode, s čolnom prepeljali do brega in predali policistom. Utopljeni je eden od treh beguncev, ki so ponoči prečkali reko. Preostalima dvema je uspelo varno priti s hrvaške na slovensko stran, kjer so ju prijeli policisti. Ko sta jim povedala za kolega so sprožili reševalno akcijo in pogrešanega, kot rečeno, našli mrtvega.

I. V.