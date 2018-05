Dobrodelna akcija za Gašperja že obrodila sadove, zbrali več kot 13 tisočakov

22.5.2018 | 08:00

Gašper Mlakar s predsednikom Društva paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja Jožetom Okornom. (Foto: J. A.)

Bučka Novo mesto - O optimističnemu 18-letnemu Gašperju Mlakarju z Jerman Vrha v občini Škocjan, ki je lansko poletje zaradi hude prometne nesreče postal tetraplegik, smo na našem portalu že pisali. Gašper se je odločil za samoplačniške terapije v Zagrebu, ki mu bodo pomagale okrepiti telo, da bo lahko čim bolj samostojno živel. Ker so te terapije drage, njegova družina pa nima neomejeno denarja, so mu na pomoč priskočili tako v Šolskem centru Novo mesto, kjer se izobražuje, kot tudi v Območnem združenju Rdečega križa Novo mesto.

"Do danes smo zbrali že 13.039 evrov. Prispevali so krajani KORK Bučka in Škocjan, sredstva od vrat do vrat so pobirali prostovoljke in prostovoljci, po Škocjanu še pobirajo. Prispevalo je devet krajevnih organizacij v okviru območnega združenja RK Novo mesto, dve podjetji po 1.000 evrov in štiri po 100 evrov, več posameznikov ter podjetij še manjše zneske. Zaenkrat smo prejeli en račun za eno terapijo v Zagrebu," je sporočila sekretarka OZRK Novo mesto Barbara Ozimek.

Rdeči križ denar za Gašperja zbira na TRR: SI56 0297 0025 9477 202, sklic 00/903062.

J. A.