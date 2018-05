V trčenju dveh eden ranjen

22.5.2018 | 07:00

Včeraj ob 18.45 uri sta pri Cerkljah ob Krki v občini Brežice trčili osebni vozili. Gasilci PGE Krško so zavarovali mesto nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih in počistili razlite motorne tekočine. Reševalci NMP ZD Brežice so eno poškodovano osebo oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEČJE SELO, izvod Sečje selo.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8.00 do 13.00 zaradi del prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OBRTNA CONA 2 CIKAVA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7.30 do 9.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRADIŠČE PRI ŠENTJERNEJU;

- od 9.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRADIŠČE PRI ŠENTJERNEJU.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 9.00 do 14.00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVA GORA na izvodu DOLINA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področjih nadzorništva Sevnica med 7.45 in 14.45 uro na območju TP Brunk, Gorelce, Cerovec in Glino Gaj in med 8. in 14. uro na območju TP Laše, Mrzla Planina vas in Zalog; na področju nadzorništva Krško mesto med 8. in 10. uro na območju TP Krško Bohoričeva izvod Gasilski dom ter na področju nadzorništva Brežice med 8.30 in 12.30 uro na območju TP Cerina Straža, Dobeno in Žejno.

M. K.