Bo potrebna razlastitev?

22.5.2018 | 09:00

Cesto Družinska vas - Bela Cerkev želi šmarješka občina čim prej prenoviti in poskrbeti za pločnik.

Bela Cerkev, Družinska vas - Šmarješka občina želi že dlje časa urediti lokalno cesto od Družinske vasi do Bele Cerkve. Gre za okrog kilometer in pol dolg odsek, ki je v bolj slabem stanju, predvsem pa manjka pločnik, ki ga pogrešajo številni pešci in mlade družine z otroci. Promet je namreč gost, varnost zato slaba.

Kot pravi županja Bernardka Krnc, so v občini že pred časom pristopili k pridobivanju potrebnih zemljišč za ureditev te ceste, a žal se zapleta.

Na terenu se namreč srečujejo s težavami, ker z določenimi lastniki zemljišč, potrebnih za investicijo, ne morejo najti skupnega jezika ter skleniti pogodbe o nakupu zemljišč, kar je pogoj za izvedbo. Trudijo se tako delavci občinske uprave kot županja ter občinski svetniki. Kot pravi direktor občinske uprave Tomaž Ramovš, se bo investicija nadaljevala, ko pridobijo vsa zemljišča, ter odvisno od možnosti občinskega proračuna. »Ker zemljišč še nismo uspeli pridobiti, do začetka del letos ne bo prišlo. Bo pa na omenjenem odseku ceste letos ponekod prišlo do obnove delov ceste in sicer v okviru obnove vodovoda,» je pojasnil Ramovš.

Občina kljub zapletom od naložbe ne namera odstopiti in kot pravi županja, če jim v doglednem času dogovor ne bo uspel, pride v poštev tudi razlastitev, saj sta izgradnja pločnika in prenova lokalne ceste v javnem interesu. Žal se bo v taki situaciji investicija gotovo zamaknila za nekaj let.

Besedilo in foto: L. Markelj

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (5) 4h nazaj –2 (0) (2) (0)(2) Oceni Karma Se še dobro spomnim dogodka izpred kakšnih 30 let, ko je na zoženi cesti avto do smrti povozil ravno vnuka barabe, ki je izsiljevala s ceno parih kvadratov zemlje. V življenju se vsakemu vrne točno tisto, kar dela drugim. 3h nazaj (1) (1) (1)(1) Oceni Sumljivo Enostavno ne more biti prav vsaka stvar v javnem interesu ! Žal je to sodobna nacionalizacija !!! Vse občine pa žal te predpise še prvečkrat izrabljajo ! Potrebno je dopolniti zakonodajo ! 2h nazaj –1 (0) (1) (0)(1) Oceni Pravljice in nategovanja Občinarji hočejo zastonj dobiti zemljišča, lastniki jih pa ne dajo. Kater normalen človek bi pa za drobiž prodal svojo zemljo, katere ne bo nikoli več dobil nazaj, vse do sedaj je pa pridno moral plačevati nadomestilo za zemljišče. E sanja svinja kukuruz. Za svoj politični program hočejo narediti pločnike, drugega namena pa sploh ni in je čisto vseeno če jih ni. 2h nazaj 2 (2) (0) (2)(0) Oceni sumljivsisamsebi @Sumljivo.., prav vsaka stvar najbrž res ne, varna prometna pot pa zagotovo! Vsem tistim zadrtežem, ki se kot žabe napihujejo za nekaj m2 zemlje privoščim, da se jih razlasnini še hitreje kot sedaj ter se jim od odkupne cene še odbijejo stroški postopka. 1h nazaj Oceni svedr sumljivsisamsebi Res je da tega primera ne poznam ampak to kar klatiš je velika neumnost. Ne gre za to da se ljudje napihujejo gre za to da država in občine stiskajo ljudi za vsako stvar potem pa ko bi lahko ljudje "vrnili" uslugo pa kar o razlastitvi? Pa toliko javnih stvari med drugim cest je na privat zemlji, kdo bo to plačal? Nihče. Pokvarjena je ta država res. Ljudje iz te vasi pa naj se ne dajo, sigurno je način da se reši ta problem ampak razlastitev? Prosim vas no a nismo leta 2018?? Preglej samo prijavljene komentatorje