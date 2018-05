Z jezerom si pišejo novo prihodnost

22.5.2018 | 10:00

Na sinočnjem pogovoru so za delovno mizo pojasnjevali in (se) spraševali (z leve) Vlado Podgoršek, Uroš Škof, Alenka Černelič Krošelj, Vojko Sotošek in Urška Klenovšek. (Foto:; M. L.)

Branko Brečko se je tudi na sinočnji okrogli mizi izkazal za izjemno natančnega poznavalca življenja Vrbine. (Foto: M. L.)

Jezero ob hidroelektrarni Brežice v času, preden so ga napolnili dokončno. Zdaj je v njem dvajset milijonov kubikov vode. (Foto: M. L.)

Brežice - Jezero pri hidroelektrarni Brežice in celotno širše območje ob elektrarni sta za Brežice lahko velika razvojna priložnost. Z novimi dejavnostmi na tem prostoru nastajajo tudi nekateri problemi, ki pa jih načrtovalci elektrarne, graditelji objektov in sami občani lahko odpravijo, mnoge od teh z majhnimi stroški, nekatere pa celo brez dodatnega denarja, le z dobro voljo.

To in podobna sporočila je prinesla sinočnja okrogla miza v Malem avditoriju posavskega muzeja Brežice z naslovom Brežice, naše morje in Vrbina. Pogovor je vodil Vlado Podgoršek, sodelovali pa so vodja občinskega oddelka za prostor Urška Klenovšek, direktor podjetja Infra iz Leskovca pri Krškem Vojko Sotošek, predsednik sveta krajevne skupnosti Brežice Uroš Škof in predsednica Društva za oživitev mesta Brežice Alenka Černelič Krošelj. Pri Društvu za oživitev mesta Brežice so razpravo na Podgorškovo pobudo vključili v okvir praznika krajevne skupnosti Brežice.

Po načrtih in pričakovanjih bo na jezeru zaživelo raznovrstno čolnarjenje, na bregu so že našli uporaben prostor ribiči, nekdo bi gradil restavracijo na vodi. Prostor in z njim povezane možnosti je direktor Sotošek predstavil tudi s kratim filmom.

Z obsežnim jezerom pri hidroelektrarni Brežice in z akumulacijami ob spodnjesavskih hidroelektrarnah nad Brežicami že učinkovito zmanjšujejo poplavno ogroženost okolice reke na tem območju.

Jezero ob hidroelektrarni Brežice daje mestu novo podobo. Društvo za oživitev mesta Brežice je med tistimi, ki si zato prizadeva za ureditev Brežic na zahodni strani, na kateri je tudi omenjeno elektrarniško vrbinsko jezero. Urejanje tega dela mesta, t. i. zahodne fasade, bo zahtevno. Občina je že naročila študijo, s katero bodo med drugim preverili trdnost brega. Občina bo potem uredila javni del tega dela mesta, ob tem bo pozvala zasebne lastnike na zahodni strani mesta, naj uredijo svoj prostor.

Domačin Branko Brečko, fotograf in velik poznavalec Vrbine, tj. naravnega prostora, v katero je posegla hidroelektrarna Brežice, je v razpravi izpostavil nekatere škodljive spremembe v okolju, ki jih je povzročila elektrarna. Direktor Vojko Sotošek je izrazil veliko pripravljenost Infre za odpravo omenjenih posledic.

Kot so še ugotavljali v razpravi, sprehajalci puščajo ob jezeru veliko odpadkov, odpadke s seboj prinaša tudi Sava in se ustavljajo ob bregu. Ta problem bi lahko rešili, kot so menili, precej že s tem, da bi sprehajalci smeti odnašali s seboj. Na okrogli mizi so se strinjali, da bi območje ob jezeru zaprli za avtomobile, ki jih zdaj obiskovalci puščajo tam veliko.

M. L.

