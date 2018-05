FOTO: Šentjernejsko popoldne v novomeškem domu starejših

22.5.2018 | 12:45

V DSO Novo mesto je bilo včeraj zelo veselo (Foto: Občina Šentjernej)

Novo mesto - Na pobudo Marka Gorenca v imenu pokrovitelja Krke in podžupana Občine Šentjernej Janeza Selaka je včeraj v Domu starejših občanov Novo mesto (DSO) potekala kulturna prireditev. Drugo leto zapored so šentjernejske in tudi druge stanovalce doma obiskali podžupan s spremljevalno ekipo, so sporočili iz šentjernejske občine.

V DSO preživlja svojo jesen življenja 20 šentjernejskih občanov. Za veselo vzdušje na srečanju je poskrbel Slavko Franko iz Orehovice, ki je zapel in zaigral na harmoniko. Petju so se pridružili tudi varovanci doma.

Pridne članice Društva kmetic Šentjernej so jih postregle z domačimi dobrotami, člani Vinogradniškega društva Šentjernej so poskrbeli, da so oskrbovanci lahko nazdravili z domačim kraljevim cvičkom Jerneja Martinčiča, na dvorišču pa je zakikirikal tudi petelin Jernej, ki je oskrbovankam podelil rdeče nageljne, so navedli v sporočilu za javnost.

M. Ž., Foto: Občina Šentjernej

Galerija