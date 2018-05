Svojih korenin niso pozabili

Mokronog - »Mokronog naj se še naprej razvija tako, kot se je v zadnjih letih,« so bili enotni Janez Mejač, Božidar Voljč in Franci Hočevar po obisku v Mokronogu. Župan Občine Mokronog-Trebelno Anton Maver, direktorica občinske uprave Mojca Pekolj in prvi častni občan Občine Mokronog-Trebelno Stane Peček so se včeraj namreč srečali z možmi, ki so s svojim delom močno zaznamovali svoj čas in imajo korenine v Mokronogu. Spomini so kar privreli na plano.

Pisatelj, kulturni delavec in častni občan Občine Mokronog-Trebelno Stane Peček je delil nekaj zgodb o nekdaj slavnem kramarsko-živilskem sejmu, obešencih, gradu in mokronoških požarih, ki so vzeli veliko dokumentov, nemih prič o življenju v Mokronogu. »Seveda so spremembe. Po eni strani na bolje, po drugi strani na slabše. Mokronog je imel v časih, katere mi obujamo, kulturno življenje na takem nivoju, da mu jaz kot današnji Mokronajzar zavidam. Recimo: tu je bila izvedena opereta Vasovalci, tu so bile gledališke igre, v katerih je nastopalo več kot 40 ljudi, ves čas pevski zbor, danes ga nimamo,« je dejal.

Baletnik, letošnji Prešernov nagrajenec in drugi častni občan Občine Mokronog-Trebelno Janez Mejač je priznal, da je bil kot Mokronajzar med bolj živahnimi fantiči, v zadnjih letih pa opaža velike spremembe v kraju: »Vse to, kar mi je občina z županom Mavrom nudila v zadnjih dveh letih, moram reči še enkrat hvala lepa. Je pa to en velik vzrok, da sem se bolj pogosto začel vračati sem. To, kar se dogaja v Mokronogu – nekaj izginja starega, nekaj nastane novega – je zelo dobrodošlo, saj se razvija, in upam, da bo Mokronog zopet postal križišče vseh dejavnosti.«

Božidar Voljč je povedal, da se redko, a vedno zelo rad vrača v te kraje, še posebej na Puščavo, kjer je preživel otroštvo. Kot zdravnika je bil najbolj vesel podatka, da se število otrok zvišuje in da je rodnost višja od smrtnosti. »Predvsem me veseli, da Mokronog tako dobro živi, kar se tiče rodnosti. To se pravi, da je kraj še vedno zanimiv tudi za mlade družine, ki tukaj ostajajo. Po drugi strani me veseli, da imajo vsi ti mladi ljudje, ki imajo te otroke, tudi nekje eno službo. In želim, da bi Mokronog še naprej tako dobro deloval po tej plati. Ker če ljudje odhajajo, če jih je vedno manj, potem tudi ne vidijo prave perspektive.«

Franci Hočevar, nekdanji generalni direktor UKC Ljubljana in dolgoletni prvi mož Inštituta za rehabilitacijo Soča, vodil je Zvezo prijateljev mladine Slovenje in fundacijo Z glavo na zabavo, svetoval je dvema predsednikoma države, pa se pogosto vrača v Mokronog, kjer ima nekaj starih in nekaj novih prijateljev, opaža pa tudi spremembe: »Mokronog postaja urejeno mesto ali trg. In to je zasluga tega, da so nastale občine in da lahko občani tukaj uveljavjajo svoje interese in seveda tudi združuje potenciale. Mokronog ima nekaj tradicionalne industrije, nekatere, ki so bili že v propadu, so na novo oživili – to je še posebej pomembno. Potencial tega okolja so delovni ljudje in znanje, ki se v tem obrtnem okolju uveljavlja.«

Župan Občine Mokronog-Trebelno Anton Maver je po obisku povedal: »Zelo sem ponosen na to, da dajo ljudje, ki izvirajo od tukaj, in so na poseben način zaznamovali slovenski prostor, priznanje s tem, da priznavajo, da je ta razvoj zelo viden, opazen, in priznanje s tem, da se radi vrnejo v ta prostor. In naj bo ta njihova volja, da se radi vračajo v Mokronog, tudi spodbuda mladim, da bodo ostali v Mokronogu, v teh krajih, in da se bodo tudi sami trudili v smislu nadaljevanja gradnje razvoja tega območja.«

Ob obisku je župan vsem trem gostom iz Ljubljane v spomin podaril knjigo Mokronoge zgodbe, ki jo je napisal Peček.

