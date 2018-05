OŠ Krmelj ima občinskega prvaka v kolesarjenju

22.5.2018 | 09:50

Gaj Brudar

Krmelj - 16. maja je na OŠ Sava Kladnika Sevnica potekalo že 50. jubilejno občinsko kvalifikacijsko tekmovanje »Kaj veš o prometu?« za osnovne šole.

Kot vsa leta so sodelovali tudi učenci OŠ Krmelj. Zadnji mesec smo se v šoli intenzivno pripravljali, vadili in ponavljali teoretično znanje. Izvedli smo tudi šolsko tekmovanje in izmed vseh sodelujočih na kvalifikacijsko tekmovanje poslali šest najboljših učencev. To so bili Mitja Svenšek, Nina Gole, Jan Majcen, Maj Polanc, Mark Polanc in Gaj Brudar, ki je po vseh preizkusih postal aktualni občinski prvak. Gaj se bo kot najbolje uvrščeni na občinskem tekmovanju udeležil državnega tekmovanja »Kaj veš o prometu?«, ki bo 26. maja na OŠ Majde Vrhovnik v Ljubljani.

Čestitke vsem tekmovalcem, Gaju pa želimo, da svoje znanje in spretnosti dokaže tudi na državnem nivoju, kjer bo zastopal Osnovno šolo Krmelj in Občino Sevnica.

Mentorica Renata Mlinarič

