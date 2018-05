Akademija ob evropskem letu kulturne dediščine

22.5.2018 | 13:35

Akademijo so na novinarski konferenci predstavili direktorica občinske uprave dr. Vida Čadonič Špelič ter častna občana Mestne občine Novo mesto zaslužni profesor dr. Jože Gričar in redni profesor dr. Miha Japelj. (Foto: MO NM)

Novo mesto - Odbor za promocijo kulturne dediščine Novega mesta je v knjižnici Mirana Jarca predstavili Akademijo ob evropskem letu kulturne dediščine v Novem mestu. Glavno vodilo akademije, ki bo potekala v novomeški knjižnici v petek, 25. maja, od 10. ure dalje, je izpostaviti kulturno dediščino, razgledanost in napredno miselnost Novomeščanov, so sporočili iz novomeške občine.

Člani odbora, direktorica občinske uprave dr. Vida Čadonič Špelič ter častna občana Mestne občine Novo mesto zaslužni profesor dr. Jože Gričar in redni profesor dr. Miha Japelj, so poudarili, da ima Novo mesto bogato kulturno dediščino, česar se moramo zavedati in tudi prenesti na prihodnje rodove. Kot simbol so izpostavili ustanovitev novomeške gimnazije, saj so Novomeščani kot zelo zavedni že leta 1746 sami prosili Marijo Terezijo, da dovoli njeno ustanovitev. Čadonič Špeličeva je povedala, da so Novomeščani že v preteklosti zelo cenili znanje in bili v miselnosti pred Dunajem, ki je dobil gimnazijo tri leta kasneje.

Strokovnjaki bodo na Akademiji v razpravljali o pomenu in razvojnih priložnostih Novega mesta iz vidika kulturne dediščine, izpostavili poznano in tudi manj prepoznavno kulturno dediščino Novega mesta ter iskali rešitve za promocijo in uporabnosti kulturne dediščine v sklopu trajnostnega turizma Novega mesta, so zapisali v sporočilu za javnost.

M. Ž.