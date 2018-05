S traktorjem v hišo; ujeli povzročitelja prometne nesreče

22.5.2018 | 11:45

Ilustrativna fotografija (Foto: R. N., arhiv DL)

Včeraj nekaj po 8. uri so bili na PU Novo mesto obveščeni o prometni nesreči v Češnjicah pri Trebelnem. Trebanjski policisti so opravili ogled in ugotovili, da je 63-letni voznik kmetijskega traktorja izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v stanovanjsko hišo. Huje poškodovanega voznika so reševalci odpeljali v bolnišnico.

Povzročil nesrečo in pobegnil

Nekaj pred 13. uro so novomeški policisti med kontrolo prometa pri Muhaberju ustavljali voznika avtomobila Citroen saxo. Kršitelj znakov policistov ni upošteval, s pospešeno hitrostjo je nadaljeval vožnjo in zaradi nepravilnega prehitevanja trčil v avtomobil voznice, ki je pravilno pripeljala iz nasprotne smeri. Po trčenju je odpeljal, v okolici Novega mesta je avtomobil ustavil, odstranil registrske tablice in pobegnil. Policisti so 36-letnika izsledili. Med postopkom so ugotovili, da gre za večkratnega hujšega kršitelja cestno prometnih predpisov, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Vozil je neregistriran in nezavarovan avtomobil, na katerem so bile registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu. 36-letni voznik je imel v litru izdihanega zraka 0,23 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o številnih kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. Zakon o pravilih cestnega prometa, zakon o voznikih in zakon o motornih vozilih za omenjene kršitve določajo globo v višini 3.500 evrov.

Tokrat prijeli 34 tujcev

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju krajev Sinji Vrh, Preloka, Želebej in Božakovo izsledili in prijeli 34 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. 22 državljanov Pakistana in 12 državljanov Alžirije je zaprosilo za mednarodno zaščito, policijski postopki z njimi pa še niso zaključeni, je sporočila Alenka Drenik s PU Novo mesto.

Zasegli ukradeno vozilo



Na mejni prehod Obrežje je včeraj okoli 9. ure na vstop v Slovenijo pripeljal voznik kombiniranega vozila iz Turčije. Policisti so opravili mejno kontrolo in med pregledom vozila ugotovili, da ima prenarejene identifikacijske številke, kombi pa je bil v letu 2017 ukraden v Italiji. Volkswagen caravelle so zasegli in z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo.

J. A.