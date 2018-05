Dan družin v vrtcu Globoko

22.5.2018 | 14:15

Globoko - Mednarodni dan družine smo v Vrtcu pri OŠ Globoko obeležili s tradicionalno prireditvijo Dan družin, ki je bila letos pravljično obarvana. Skozi vse leto poteka v vrtcu interni knjižni projekt Skrivnostna torbica, katerega namen je spodbujati družinsko branje in ustvarjanje. Vsi vrtčevski otroci so tako spoznali pravljico Rdeča kapica, ki je bila rdeča nit letošnje prireditve.

Uvodoma je številno občinstvo nagovorila ravnateljica OŠ Globoko Rozika Vodopivec, nato pa so otroci iz skupin Gumbki, Zvezdice, Balončki in Sončki s pomočjo strokovnih delavcev popeljali obiskovalce skozi pravljico Rdeča kapica z gibom, plesom, sliko in besedo.

Celotno dogajanje je potekalo v igrivem in sproščenem vzdušju, ob koncu pa se je otrokom, staršem in sodelavcem zahvalila še pomočnica ravnateljice vrtca Mateja Kalin. Ob tem je povabila še na ogled razstave zelo izvirnih in zanimivih doma nastalih izdelkov, ki so jih ustvarile družine v sklopu knjižnega projekta na temo Rdeče kapice.

Katarina Slakonja, Vrtec pri OŠ Globoko

Foto: arhiv OŠ Globoko

