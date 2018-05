Na vladi posluh za nekaj "naših" projektov, med njimi mosta čez Kolpo in Lahinjo

22.5.2018 | 19:30

Mejni prehod Vinica (Foto: M. Bezek-Jakše)

Ljubljana - Vladni odbor za gospodarstvo je na današnji seji sprejel sklep o uvrstitvi 30 projektov za zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti državnega cestnega omrežja v veljavni načrt razvojnih programov (NRP) 2018–2021. Skupna vrednost projektov znaša 43,6 milijona evrov, od tega iz proračunskih virov skoraj 35 milijonov. Nekaj jih je tudi na območju, ki ga pokriva Dolenjski list.

Tako med projekti najdemo: most čez Kolpo na mednarodnem mejnem prehodu Vinica z Republiko Hrvaško (treba ga je rekonstruirati, na vmesnih opornikih se pojavljajo močne erozijske zajede in propadanje betona), most čez Lahinjo na regionalni cesti Podzemelj–Črnomelj v naselju Gradac, rekonstrukcija ceste Slovenska vas–Šentrupert (vozišče je močno poškodovano), ureditev križišča Ljubljanske ceste in Ceste 2 grupe v Ivančni Gorici (križišče je nepregledno, površine za pešce niso v celoti urejene, prav tako ne cestna razsvetljava).

Po zakonu o cestah je Direkcija RS za infrastrukturo kot upravljavec državnih cest in državnih kolesarskih povezav pristojna za vzdrževanje in razvoj državnega cestnega omrežja.

J. A.