Krka se v finalu ne predaja

22.5.2018 | 20:20

Žiga Dimec je bil s 17 točkami in osmimi skoki najučinkovitejši košarkar in Krke na drugi tekmi finala. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Košarkarji Krke so po hudem porazu na prvi tekmi finala državnega prvenstva s Petrolom Olimpijo nocoj na domačem igrišču zmagali z 80:78 in skupni izid izenačili na 1:1.

Košarkarji Krke so pred finalom državnega prvenstva vlogo favorita prepustili Ljubljančanom, ki so jo na prvi tekmi zlahka uveljavili, že na prvi povratni tekmi v Novem mestu pa so Novomeščani pokazali zobe in končnico prvenstva naredili zanimivo.

Druga tekma se je začela podobno kot prva, le da ne s tako visokim vodstvom Krke, ki je v prvi četrtini dobro držala korak z Ljubljančani. Ti so v nadaljevanju hitro večali vodstvo in sredi druge četrtine s košem Badžima povedli za štirinajst točk. A se Novomeščani niso predali in le minuto pred polčasom je Jošilo s trojko Krko približal na 39:43 in tekma je bila spet odprta.

V tretji četrtini so Novomeščani nadaljevali z dobro igro in v 36. minuti z delnim izidom 12:2 izenačili na 55:55, do vodstva pa je Krki uspelo priti šele štiri minute pred koncem, ko jo je Dino Cinac s trojko popeljal do vodstva s 74:70. Krka je za štiri točke vodila tudi še 38 sekund pred koncem, ko je Oliver Olimpijo s trojko vrnil v igro, to pa je bilo tudi vse. Čeprav je Dimec v naslednjem napadu zgrešil izpod koša, se je drama v zadnjih sekundah tudi po zaslugi nešportne osebne napake Horvata pod košem Olimpije razpletla z 80:78 v korist Krke.

Tretja tekma finala bo v petek, ob 18. uri v Hali Tivoli v Ljubljani, četrta v nedeljo ob 20. uri v Novem mestu in morebitna peta v torek ob 18. uri v Stožicah.

KRKA : PETROL OLIMPIJA 80:78 (22:23, 39:47, 57:63);

Krka: Marinelli 15 (3:3), Osolnik 1 (1:3), Bratož 9 (5:6), Cinac 14, Dimec 17 (5:6), Jošilo 15 (4:8), Zagorac 2, Kovačevič 7 (0:2).

Petrol Olimpija: Kastrati 6, Tratnik 6, Oliver 14 (1:2), Špan 15, Badžim 3 (1:2), Morgan 11 (1:3), D. Lorbek 7, Hrovat 6 (2:2), Begić 7 (3:4), Sanon 3 (1:1).

Prosti meti: Krka 18:28, Petrol Olimpija 9:14.

Met za tri točke: Krka 6:20 (Cinac 2, Marinelli 2, Jošilo, Kovačevič), Petrol Olimpija 5:20 (Kastrati 2, Oliver, Špan, D. Lorbek).

Osebne napake: Krka 20, Petrol Olimpija 26.

Pet osebnih: Sanon (38.), Hrovat (40.).

I. Vidmar

