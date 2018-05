Gorela električna omarica

23.5.2018 | 07:00

Sinoči ob 22.56 je v naselju Gornja Težka Voda, občina Novo mesto, gorela samostoječa električna omarica v bližini objekta. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Stopiče so požar lokalizirali in pogasili. O dogodku je bila obveščena dežurna služba Elektra, ki je prevzela dokončno sanacijo dogodka in vzpostavitev oskrbe z električno energijo na območju naselja.

Ob 9.15 so v Naselju heroja Maroka v Sevnici, gasilci PGD Sevnica s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja v večstanovanjski stavbi.

Motena bo oskrba z vodo

Komunala Sevnica obvešča uporabnike pitne vode na vodovodu Sevnica, območje Zajčja gora, Pot na Zajčjo goro, Ledina, Krulejeva ulica, Bohorska ulica in zgornji del Ribnikov, da bo danes predvidoma med 8. in 12. uro motena oskrba s pitno vodo zaradi rednih vzdrževalnih del na omrežju.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 7.30 do 15.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. SLATNIK 1;

- od 8.00 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRADIŠČE PRI ŠENTJERNEJU;

- od 19.30 do 23.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMARJEŠKE TOPLICE, TP HOTEL ŠMAR. TOPLICE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes od 8.00 do 9.00 zaradi del prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZAJČJI VRH.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na področjih nadzorništva Sevnica med 8. in 14. uro na območju TP Laše, Mrzla Planina vas in Zalog.

M. K.