Proaktivna kavarna 2018 - okolje in mobilnost v Občini Brežice

23.5.2018 | 07:45

Brežice - V Mladinskem centru Brežice smo 17. maja skupaj z Inštitutom za mladinsko participacijo, zdravje in trajnostni razvoj (IMZTR) in z dijaki iz Ekonomske in trgovske šole Brežice izvedli Proaktivno kavarno.

Skozi voden strukturiran dialog so dijaki kreirali pobude na temo mobilnosti in okolja, ki bi bile po njihovem mnenju primerne za spremembo na bolje v občini Brežice. V našem centru je prišlo do prave možganske nevihte idej in prepričani smo, da se bo iz njih kmalu rodilo veliko novih projektov. Zahvaljujemo se vsem udeležencem za trud in prikaz kako naj bi se aktivno državljanstvo udejanjalo v praksi.

S. Senica, foto: Luka Rudman

Galerija