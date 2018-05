Cviček PTP med tradicijo in sodobnostjo

23.5.2018 | 09:10

Na novinarski konferenci (od leve proti desni): Samo Hudoklin, župan Radko Luzar, predsednik DV Šentjernej Jurij Krštinc, Miran Jurak, Jože Simončič in Marjetka Rangus.

Šentjernej - 46. teden cvička, ki bo konec tedna potekal v Šentjerneju, se je pravzaprav že začel. Sinoči so namreč v Kulturnem centru Primoža Trubarja predstavili zbornik oz. strokovno monografijo z naslovom Cviček PTP med tradicijo in sodobnostjo, ki sta ga uredila doc. dr. Marjetka Rangus s Fakultete za turizem Univerze v Mariboru in dipl. ing. agronomije Jože Simončič, direktor Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto. Za novo oblikovno podobo zbornika je poskrbel šentjernejski akademski slikar Simon Kajtna.

Letošnji zbornik ob 46. Tednu cvička.

Zatem pa je potekal tudi strokovni posvet z istim naslovom ter okrogla miza na temo Cviček in poslovni svet, na kateri so podjetniki povedali, kakšno je mesto vina v vsakdanjem gospodarskem poslovanju. Sodelovali so: direktor Arexa Ivan Kralj, direktor metliške Kolpe Mirjam Kulovec, častni občan občine Šentjernej in konstruktor planiške velikanke Janez Gorišek, predsednica uprave Deželne banke Slovenije Sonja Anadolli in direktor Vinske družbe Slovenije Dušan Brejc. Okroglo mizo je vodil Slobodan Jovič.

Cviček še na višji nivo

Urednika zbornika Jože Simončič in Marjetka Rangus.

Kot je na novinarski konferenci dejal predsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske Miran Jurak, kvaliteten in strokoven zbornik Teden cvička postavlja na višji nivo in tudi tokrat v njem zastavlja prava vprašanja in izzive:

Zaščita cvička PTP je pred skoraj dvajsetimi leti gotovo predstavljala pomemben korak na njegovi razvojni poti, ravno tako ustanovitev konzorcijev, in čeprav ima cviček izreden blagovni potencial, danes potrebuje osvežitev in vlaganja, nekatere standarde je treba zvišati in marsikaj narediti tudi za promocijo. Na to sta opozorila urednika zbornika Rangusova in Simončič ter na kratko predstavila monografijo.

Zanimivejši prispevek je članek Franca Martinčiča, predstavnika organizatorjev Tedna cvička leta 1978 v Šentjerneju in ambasadorja cvička, sledijo pa strokovni prispevki, ki govorijo o tem, da cviček PTP potrebuje slogovno prenovo in modernizacijo, in kako naj na trgu pritegne novo publiko. Prispevali so jih: Denis Rusjan, Klemen Lisjak, Dušan Brejc, Barbara Pavlakovič in Maja Žibert. Vsi so sodelovali tudi na strokovnem posvetu.

V monografiji je predstavljen tudi Cvičkov dvor: to pomeni kralj cvička 2018 Jernej Martinčič iz Šmalčje vasi, letošnji ambasador cvička Janez Pavlin, ter princesa in kralj cvička 2017 Dragica Ribič in Gregor Štemberger.

Novo poglavje zbornika so Dolenjski vinarji in njihove zgodbe - kot je dejala Rangusova, je predstavljenih osem pomembnih vinskih kleti, ki veliko vlagajo v promocijo cvička, »kajti publiko je treba ozavestiti o tem, kdo so pridelovalci cvička.« Predstavljeni so vinarji: Jarkovič, Jelenič, Karlovček, Kartuzija Pleterje, Kerin, KZ Krško, Martinčič, Štemberger, Zajc in Žaren.

Najobsežnejši sklop predstavlja t.i. Cvičkova mreža, v kateri se predstavlja 32 dolenjskih vinogradniških društev, ter nato še občine, iz katerih prihajajo, saj je podpora lokalnega okolja še kako pomembna.

Izvrstna vina

Zadnje poglavje zbornika je Ocenjevanje vin, kjer so objavljeni vsi rezultati letošnjega ocenjevanja 46. Tedna cvička v Šentjerneju, mnenja treh ocenjevalnih komisij in njihovega predsednika, univ. dipl. ing. agronomije Sama Hudoklina. Tudi sinoči je povedal, da je kvaliteta vin iz leta v leto višja, o tem pa pričajo tudi številke - letos bodo podelili kar 125 velikih zlatih medalj, 242 zlatih in 245 srebrnih medalj. Na letošnji cvičkariji je sodelovalo 428 vinogradnikov s 919 vzorci vin, največ - 306 - je bilo seveda cvičkov. Za naziv kralja cvička pa se je potegovalo 42 pridelovalcev vin, ki so izpolnjevali vse pogoje.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija















starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 2h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni Miha83 Najbolj me žalosti, ker so na slikah takšni domoljubi, a vendar ne upoštevajo protokola postavljanja zastavic. Res žalostno in čisto nič slovensko! Preglej samo prijavljene komentatorje