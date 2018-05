Rešili pomanjkanje zdravnikov

23.5.2018 | 10:30

V Trebnjem načrtujejo nadzidavo zdravstvenega doma.

Direktorica trebanjskega zdravstvenega doma Vera Rozman

Trebnje - Tudi v Zdravstvenem domu Trebnje so se v preteklosti podobno kot ponekod drugod po Sloveniji soočali s pomanjkanjem splošnih zdravnikov. Čeprav so v zadnjih letih objavili številne razpise, se nanje ni javil skorajda nihče. A stanje se izboljšuje, poudarja direktorica doma Vera Rozman.

S prvim majem je namreč začela delati specialistka splošne medicine Jeanette Hrovat, v kratkem pa naj bi zaposlili še eno zdravnico, pravi Rozmanova in dodaja, da je to največ, kar jim omogoča trenutna pogodba z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije. »V prihodnosti se pričakuje, da se bo normativi za splošno medicino zmanjšali in da bodo imeli zdravniki manjše število opredeljenih pacientov, kar bo pomenilo, da jih bomo potem potrebovali še nekaj,« dodaja direktorica.

Z novim kadrom bodo razbremenili najbolj obremenjene zdravnike, pacienti pa bodo sedaj imeli tudi večjo možnost izbire. »Prej smo morali organizacijo dela prilagoditi. Pacientov nismo nikoli zavračali, pri tem pa smo si pomagali na različne načine,« razlaga Rozmanova.

Podhranjeno pa še vedno ostaja področje zobozdravstva. Z marcem so sicer dobili nov program mladinskega zobozdravstva, za katerega so se trudili več let. »Ugotavljali smo, da otroci niso imeli možnosti izbire zobozdravnika, ker so bile vse kapacitete zasedene,« pove Rozmanova. Preskrbljenost z zobozdravniki so med mladimi dvignili na raven slovenskega povprečja, medtem ko je med odraslimi še vedno nekoliko pod povprečjem. Zato si bodo v prihodnje prizadevali še povečati število zobozdravstvenih ambulant.

Nova programa

V zdravstvenem domu Trebnje, pod okriljem katerega delujeta še zdravstveni postaji v Mokronogu in na Mirni, pokrivajo pa tudi največji slovenski zapor na Dobu, so ponosni, da so jim letos odobrili dva nova programa. S centrom za krepitev zdravja, ki je v prvi vrsti namenjen ranljivim skupinam, kot so socialno ogroženi, Romi, osebe s psihičnimi težavami in podobnim, dajejo poudarek na še večji preventivni dejavnosti. Trenutno izvajajo delavnice, ki so že prej potekale v okviru zdravstvenovzgojnega centra, s septembrom pa bo po končanem usposabljanju zaposlenih program popolnoma zaživel. Novost je tudi projekt za paciente z bolečinami v hrbtenici, ki bodo po novem hitreje prišli do fizioterapevta.

Od novembra v prostorih doma dela tudi klinična farmacevtka Tanja Tomšič, ki obravnava paciente, ki jemljejo več zdravil hkrati. »Nekatere sestavine zdravila lahko povzročijo, da neko drugo zdravilo potem nima več takšnega učinka. Zdravniku predlaga spremembe pri predpisovanju zdravil ali njihovih doz, ta pa se potem odloči, kaj bo storil,« o njenem delu pove direktorica.

Načrtujejo nadzidavo doma

V Trebnjem se pripravljajo tudi na nadzidavo severnega trakta zdravstvenega doma, saj se že nekaj let soočajo s prostorsko stisko. Do junija predvidevajo vložiti vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja, ko bodo dobili potrjeno, da lahko začnejo graditi, pa bodo takoj objavili razpis za izbiro izvajalca. Če bo vse potekalo po načrtu, naj bi dela zaključili do konca leta 2019. Pridobili bodo okoli 400 kvadratnih metrov novih površin, v katere bodo preselili pediatrične ambulante. V izpraznjene prostore pediatrije nameravajo preseliti dispanzer za medicino dela, prometa in športa ter ginekološki oddelek, spodaj pa bodo razširili fizioterapijo, ki deluje v zelo omejenih pogojih.

Članek je bil objavljen 17. maja, v 20. številki Dolenjskega lista.

R. N.

Komentarji (1) 28m nazaj Oceni Dohtr Pomrla je polovica pacientov. Evo, problem s premalo kadra rešen.