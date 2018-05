Motena oskrba s pitno vodo

23.5.2018 | 09:55

Foto: Arhiv DL

Krško - Iz krškega Kostaka so sporočili, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodu Krško danes, predvidoma od 10. do 14. ure, motena oziroma prekinjena oskrba s pitno vodo, na območju Krškega polja v naseljih Jelše, Veliki Podlog, Pristava, Malo Mraševo, Veliko Mraševo in Sajevce.

»Zaradi zapiranja vodovodnega sistema in nihanja tlakov v cevovodu se lahko pojavi motnost zaradi dviga usedlin oz. bela obarvanost pitne vode, ki je posledica raztopljenega zraka v vodi. Priporočamo, da dobro izperete interno inštalacijo, po možnosti odstranite mrežice na pipah in vodo iztočite, dokler ne priteče bistra voda,« so svetovali.

