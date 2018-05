Skupina Krka z največjo prodajo v četrtletju doslej

23.5.2018 | 11:15

Foto: Arhiv DL

Novo mesto - Skupina Krka je v prvem četrtletju letošnjega leta dosegla prodajo v višini 338,3 milijona evrov, kar je 5 odstotkov več kot v enakem obdobju lani, in ustvarila 49,4 milijona evrov čistega dobička oziroma 16 odst. več kot v enakem času lani, so po včerajšnji seji nadzornega sveta sporočili iz Krke.

V skupini Krka je bila to največja prodaja v prvem četrtletju v zgodovini. Količinska rast prodaje v skupini je bila 10-odstotna. Na trgih zunaj Slovenije so prodali za 316,5 milijona evrov, kar predstavlja 94 odst. prodaje skupine Krka. Družba Krka pa je v tem obdobju prodala za 329,3 milijona evrov izdelkov, kar je 5 odst. več kot v enakem obdobju lani.

Največja prodajna regija skupine Krka je bila regija Vzhodna Evropa s 106,2 milijona evrov in 31,4-odstotnim deležem v skupni prodaji. Sledijo ji regija Srednja Evropa z 81,2 milijona in 24-odstotnim deležem v prodaji, regija Zahodna Evropa s 74 milijoni prodaje in 21,9-odstotnim deležem v prodaji, in regija Jugovzhodna Evropa, kjer so prodali za 44,2 milijona evrov izdelkov, kar je 14 odst. več kot v enakem lanskem obdobju, predstavlja pa 13,1-odstotni delež v prodaji skupine Krka.

V Sloveniji so dosegli 21,7 milijona evrov prodaje, kar predstavlja 6,4-odstotni delež skupne prodaje, rast pa je bila tri odstotna. Krka je z 9,1-odstotnim tržnim deležem ohranila vodilno mesto med ponudniki zdravil na slovenskem trgu. V regiji Čezmorska tržišča pa so prodali za 11 milijonov evrov ter dosegli eno odstotno rast in 3,2-odstotni delež v prodaji skupine Krka.

Kot so v Krki zapisali v sporočilu za javnost, so bili vsi rezultati poslovanja v prvem četrtletju boljši kot v enakem lanskem obdobju. Dobiček iz poslovanja skupine Krka v višini 61,9 milijona evrov je bil 51 odst. večji, dobiček pred davkom skupine Krka je znašal 57,1 milijona evrov in je bil 24 odst. večji, davek iz dobička pa je znašal 7,7 milijona EUR, efektivna davčna stopnja pa 13,5 odst.. Čisti dobiček skupine Krka v višini 49,4 milijona evrov je bil 16 odst. večji kot v enakem lanskem obdobju.

Razvoj, vlaganja in zaposleni

V prvem četrtletju letošnjega leta so registrirali tri nove izdelke v osmih farmacevtskih oblikah in jakostih. V tem obdobju so za 50 izdelkov na različnih trgih na novo pridobili 184 registracij.

V skupini Krka so v tem obdobju za naložbe namenili 19,3 milijona evrov, od tega 16,3 milijona v obvladujoči družbi in 3 milijone v odvisnih družbah. Vlagali so predvsem v povečanje in posodobitev proizvodnih in razvojno-raziskovalnih zmogljivosti.

Konec marca letos je bilo v skupini Krka 10.963 zaposlenih. V odvisnih družbah in predstavništvih v tujini je delalo 52 odst. vseh zaposlenih, 55 odst. zaposlenih pa je imelo najmanj univerzitetno izobrazbo.

Delnica in delničarji

V prvih treh mesecih letošnjega leta se je tečaj Krkine delnice na Ljubljanski borzi znižal za 0,9 odst. in je konec marca znašal 57 evrov. Tržna kapitalizacija družbe Krka je znašala 1,869 milijarde evrov.

V prvih treh mesecih letošnjega leta je Krka pridobila 67.017 lastnih delnic v skupni vrednosti 3.871.222 evrov. 31. marca pa je imela 758.734 lastnih delnic, kar predstavlja 2,314 odst. osnovnega kapitala, so še med drugim zapisali v poročilu.

Celotno poslovno poročilo o poslovanju v prvem četrtletju je v priponki.

M. Ž.