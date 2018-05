Učenke OŠ Trebnje druge v državi

23.5.2018 | 11:05

Trebnje, Markovci - Naše učenke so po lanskem naslovu državnih prvakinj v dvoranskem nogometu tudi letos igrale odlično in na koncu zasedle drugo mesto v državi.

11. maja smo odšli v Markovce, kjer je potekal finalni turnir. Udeležile so se ga OŠ Markovci, OŠ Mozirje, OŠ dr. Bogomirja Magajna Divača in OŠ Trebnje.

V prvi polfinalni tekmi sta se pomerili OŠ Markovci in OŠ Mozirje. Zmagale so domačinke z 2 : 1.

V drugi polfinalni tekmi so se naše učenke pomerile z OŠ Divača. Začele so odločno, potisnile nasprotnice na njihovo polovico in počasi trle njihov odpor. V prvem polčasu so si priigrale nekaj priložnosti, a se je polčas končal brez zadetkov. V drugem polčasu je bila slika enaka. Naše učenke so napadale, nasprotnice pa so se branile. Tri minute pred koncem so učenke le prebile čvrsto obrambo nasprotnic. Iz avta je natančno pred gol podala Ema Erman, tam pa je bila najhitrejša Ana Hostnik in rutinirano potisnila žogo mimo vratarke. Ta zadetek je pomenil tudi uvrstitev v veliki finale.

V tekmi za tretje mesto sta se pomerili OŠ Mozirje in OŠ Divača. Učenke OŠ Mozirje so se veselile po streljanju kazenskih strelov.

V finalni tekmi so se naše učenke pomerile še z domačinkami. Začele so odlično, bile boljše, a jih je presekal gol domačink. Ko so domačinke zadele še iz kazenskega strela, je bila tekma odločena. Naše učenke se niso pobrale, nasprotnice pa so rutinirano pripeljale tekmo do konca in zasluženo postale državne prvakinje.

Kljub porazu v finalu so naše učenke dosegle izjemen rezultat in osvojile drugo mesto v državi.

Našo šolo so zastopale: Ema Erman, Lara Lobe, Tinkara Vrhovec, Ana Hostnik, Zoja Redek, Katarina Primc, Janja Kic, Anita Murn, Manca Udovič, Alisa Glavan, Lea Lončar in Adelina Osmanoska.

Najboljša vratarka finalnega turnirja je bila Tinkara Vrhovec.

Smiljan Pristavnik