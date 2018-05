Proaktivna kavarna 2018

23.5.2018 | 11:15

Brežice - V četrtek, 17. maja, smo se dijaki Ekonomske in trgovske šole Brežice udeležili delavnice “Proaktivna kavarna 2018” v Mladinskem centru Brežice. Delavnico je izvajal Inštitut za mladinsko participacijo, zdravje in trajnostni razvoj, v okviru Partnerstva za okolje in zdravje.

Na delavnici smo zbirali ideje na temo mobilnosti in okolja, z namenom, kako z novimi idejami mladih izboljšati kakovost življenja ljudi v naši občini.

Zasnovali sva pobudo in idejo za postavitev pitnikov v Brežicah. Tako bi uporabljali manj plastenk in s tem bolj spodbujali ljudi k pitju vode, saj imamo v brežiški občini zelo kakovostno vodo.

Upava in si želiva, da bo najina ideja izbrana in uresničena, saj nam to manjka v naši občini. Mladi smo na delavnici podali veliko novih idej. Imeli smo se super, nad našimi idejami smo bili zelo navdušeni. Veseli bomo, če bodo zaživele v novih občinskih projektih.

Dogodek smo izvajali kot aktivnost mednarodnega izobraževalnega programa Šola ambasadorka Evropskega parlamenta - European Parliament Ambassador School Programme.

Lara Ogorevc in Klara Butkovič, 3.Av,

Ekonomska in trgovska šola Brežice

