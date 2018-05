Bodo krajani bojkotirali volitve? Zakaj vse več zaposlovanja tujcev?

23.5.2018 | 17:00

Prebivalce naselij Ravne nad Šentrupertom, Kostanjevica, Mali Cirnik pri Šentjanžu in Roženberk, ki so v občini Šentrupert, je pred dnevi presenetilo obvestilo trebanjske okrajne volilne komisije, da se bodo morali na parlamentarne volitve odpraviti na volišči v sosednji občini, pravzaprav celo v drugih razvojnih regijah, zasavski in posavski. To je med vaščani dvignilo precej prahu, grozijo, da se na volišča 3, junija ne bodo odpravili. Izvedeli smo, da gre za uskladitev z zakonom, ki bi jo morali pravzaprav opraviti že pred 20 leti. Kdo je kriv, da se to ni zgodilo? Pristojni si podajajo žogico in odgovornost prelagajo drug na drugega. Več v sveže tiskanem Dolenjcu.

PODJETJA POTREBUJEJO DELAVCE

Raznovrstne migracije, tudi delovne, postajajo naša vsakdanjost. Slovenski izobraženci in mladi vseh mogočih poklicev odhajajo na delo v tujino, k nam pa bo neizbežno prihajalo vse več tujcev. Podjetja največ iščejo delavce za preprosta dela v predelovalni industriji, gradbeništvu in v prometu. Zdaj ne zaposlujejo več le kadrov iz svoje okolice in domače regije, temveč poskušajo privabiti tudi delavce iz sosednjih regij. V mnogih primerih ustreznih delavcev ne dobijo, zato zaposlijo tujce. O tem podrobneje pišemo v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

DIVJAD VSE BLIŽJE HIŠAM

V Beli krajini se vse pogosteje dogaja, da se živali pri iskanju hrane iz gozdov približujejo naseljem. Predsednik Lovske družine Dragatuš Franc Panjan omeni, da hrvaški pregovor pravi, da gre divjad tja, kjer obdelujejo zemljo. Zadnja leta opažajo povečano populacijo divjih prašičev, naselile pa so se tudi živali, ki jih včasih ni bilo: bobri, volkovi in celo šakali.

