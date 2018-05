Poziv udeležencu prometne nesreče v Leskovcu pri Krškem

Leskovec pri Krškem - Zjutraj, nekaj minut po 8. uri, se je zgodila prometna nesreča na Ulici 11. novembra v Leskovcu pri Krškem. Policisti so opravili ogled in po prvih ugotovitvah naj bi mladoletna peška nenadoma stekla čez cesto izven prehoda za pešce, da bi prečkala cesto. Peška se je pri tem zaletela v prednji del avtomobila Renault megane, sive barve, krških registrskih oznak, s katerim se je voznik pravilno pripeljal po svojem smernem vozišču. Po padcu naj bi lažje poškodovana peška vstala in stekla s prizorišča nesreče, voznik osebnega avtomobila pa naj bi se ustavil in kasneje nadaljeval z vožnjo.

Zaradi razjasnitev vseh okoliščin prometne nesreče na Policijski upravi Novo mesto naprošajo voznika osebnega avtomobila, udeleženega v prometni nesreči, da pokliče na Policijsko postajo Krško na telefonsko številko 49 29 400 ali na številko 113.

M. Ž.