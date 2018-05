Z delovišča ukradli udarno kladivo, iz garaže pa orodje

23.5.2018 | 14:10

Foto: S. G., arhiv DL

Na delovišču na Dvoru so v noči na torek neznanci z delovnega stroja ukradli udarno kladivo znamke Atlas. Podjetje, ki izvaja dela na gradbišču, je oškodovano za 7.000 evrov.

Na Mirni je nekdo vlomil v garažo stanovanjske hiše in odnesel akumulatorski vrtalnik, bencinsko črpalko, natične ključe in polnilec baterij. Lastnika je oškodoval za 600 evrov.

Prijeli 24 tujcev

Včeraj okoli 10.30 so policisti PP Kočevje v naselju Banja Loka prijeli dva tujca, državljana Bangladeša in Pakistana, ki sta mejo prečkala preko reke Kolpe. V postopku policistov sta zaprosila za mednarodno zaščito. Po končanem postopku policistov so ju namestili v azilnem domu.

Policisti Policijske uprave Novo mesto pa so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju krajev Preloka, Zilje, Metlika in Obrežje izsledili in prijeli 22 tujcev. Gre za državljane Sirije, Alžirije, Afganistana, Pakistana, Maroka in Kosova, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s tujci še niso zaključeni.

Nasilneža dobila prepoved približevanja

Sicer so policisti PU Novo mesto posredovali zaradi osmih kršitev javnega reda, s področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, ponarejanja denarja,

poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Zaradi nasilja v družini so dvema nasilnežema izrekli ukrep prepovedi približevanja žrtvam.

J. A.